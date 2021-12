Aleksandra Prijović otkrila sve o Stefanu Živojinoviću

Pjevačica Aleksandra Prijović otkrila je kakav odnos ima sa suprugom Filipom Živojinovićem i odmah na početku istakla da on uvijek popusti kada su svađe u pitanju

"Ja sam osoba koja vrlo brzo plane, ali se i brzo smirim. Filip me uvek iznervira kada me požuruje, a meni kao i svakoj ženi treba malo više vremena da se sredim. Posvađamo se oko toga i uvek mu tvrdim da ništa ne znači to što ćemo negde zakasniti deset minuta. Filip uvek prvi popusti, ne mogu da se svađam sa njim, jer me pusti da se sama sa sobom raspravljam i onda mi na lep način objasni ono što je hteo da kaže. Sa druge strane, sin Aleksandar kao i svako dete je nestašan i tvrdoglav na mene. Iako mu kažem da treba nešto da ruča i da će zbog toga dobiti čokoladu, jer je ljubitelj slatkiša, kod njega nema dogovora. Za sve je takav. Kada je tako tvrdoglav ne dam mu, čekam da zaboravi i onda ga prevarim", kaže Aleksandra.

"Nekad je Filip slabiji na sina, a nekada ja. Stroga sam majka i vičem. Moram takva da budem", smatra pjevačica koja u posljednje vrijeme sve više sluša priča da se ona i Filip razvode.

"Ne pogađaju me te priče, jer znam da to nije tako. Nikada nismo bili pred razvodom. Mene najviše nerviraju situacije kada ispadnem prema nekom korektna, a onda se pređu granice koje ne volim. Odabrala sam ovakav život i kada sam počinjala želela sam sve ovo. Bavim se poslom kojim se bavim i privatnost nemam", govori Prijovićeva koja bi voljela sa Filipom da dobije kćerku.

"Volela bih da dobijem ćerku sa Filipom. Želim dvoje dece ukupno, ali se nikada ne zna. Sve ostalo što poželim kupim sama sebi", kaže pjevačica.

U medijima se šuškalo kako ona i Lepa Brena nisu u dobrim odnosima, međutim to Aleksandra oštro demantuje.

"Nije da se Brena i ja čujemo svaki dan. Dopisujemo se često i nikada se nismo posvađale. Kada odlazim kod njih uglavnom Boba sprema hranu. Šta god spremi to je vrhunski, ali uvek se setim gulaša iz Majamija koji je bio preukusan. Sa druge strane, Brena pokreće novi biznis namenjen ženama. U sve sam upućena, ali nisam deo toga. Neću biti ni zaštitno lice, ne smem puno toga da otkrijem", izjavljuje pjevačica koja je često u društvu Anastasije Ražnatović.

"Slične smo, vesele i odlično se provedemo. Tu smo negde kada je piće u pitanju (smeh). Nikada se nisam napila i preterala u alkoholu. Ali kad bih birala ko više pije od nas dve, reći ću ja", kroz osmijeh ističe Aleksandra i za kraj otkriva planove vezane za muzičku karijeru.

"Treba mi još pesama za Arenu. Ne bih da žurim, nikada nisam ni bila takva. Imam dosta hitova i dosta sam mlada snimila dobrih pesama. Čekam pravi trenutak za veliki koncert i jun da izađe moj novi album. Spremna sam za novogodišnju noć i želim da publici pružim odličnu emociju i sjajnu atmosferu na nastupu", zaključuje Prijovićeva za.

Stefan nije u svađi sa porodicom

Aleksandra otkriva da Stefan Živojinović nije u svađi sa porodicom kao što se u medijima nagađalo.

"Stefan ne peva više i povukao se iz javnog života. Filip ga viđa više od mene. Sa svima iz porodice komunicira, nije više na Bežanijskoj kosi i to je problem što se uživo ne srećemo. Preselio se", rekla je Prijovićka.

(Blic)