Američki glumac i dalje krije vezu sa srpskom ljepoticom

​Američki glumac Džej Elis, zvijezda serije "Insecure", koji sa srpskom glumicom i TV licem Ninom Seničar ima dvogodišnju kćerku Noru Grejs, ponovo je tema u tamošnjoj javnosti jer na društvenim mrežama nema nijednu sliku svoje emotivne partnerke.

Razlog tome, kako se prije tri mjeseca spekulisalo na društvenoj mreži Twitter, jeste da publicista Džeju Elisu sugeriše da "svoju bijelu ženu drži dalje od Instagrama".

U svakom slučaju, mnogi su bili iznenađeni saznanjem da je srpska ljepotica Elisova dugogodišnja partnerka.

"On je oženjen bijelom ženom?", upitao je u nevjerici jedan korisnik Twittera, jer se Nina Seničar ne pojavljuje ni na jednom zvaničnom profilu glumca, iako su u vezi od 2015. godine i imaju dijete.

Međutim, Elis, koji u filmu "Top Gun: Maverick" uz Toma Kruza i Vala Kilmera tumači jednu od glavnih uloga, sve vrijeme prati Ninu na Instagramu i lajkuje fotografije na kojoj je sa njihovom kćerkom Norom.

Nakon spekulacija da su početkom 2021. godine prekinuli emotivnu vezu, par se pojavio u Kanu, na čuvenoj gala večeri američke fondacije za istraživanje side Amfar, koja se po tradiciji priređuje na Azurnoj obali tokom održavanja najprestižnije festivalske filmske smotre u svijetu.

Nina Seničar u posljednje vrijeme nije davala intervjue niti je željela da komentariše odnos sa svojim izabranikom, a Elis je u više navrata izjavljivao za medije da privatni život radije želi da sačuva za sebe.

Glumac je u oktobru prošle godine potvrdio da je u vezi, ali nije želio da otkriva više.

"Ja sam u veoma srećnoj vezi i na tome se zaustavljam. Ne brinem baš ni o čemu drugom i to je to. Dajemo sve od sebe u onome što radimo, bez obzira na kojoj smo strani industrije... Za mene je emotivna veza vjerovatno najvažnija stvar koju dvoje ljudi mogu da imaju", rekao je tada Elis za "The Jasmine Brand".

Dok mnogi misle da glumac partnerku krije od javnosti jer to može loše da utiče na njegov posao, pojedinci ipak smatraju da je pravi razlog mnogo dublji, pišu američki mediji pozivajući se na komentare na Twitteru u kojima se navodi da Džej Elis ima bazu obožavateljki među crnim ženama.

"To ne funkcioniše zajedno... svi kriju svoje bijele partnere zbog toga", napisao je jedan korisnik, na šta je neko dodao: "Cijela crna zajednica bi vas kritikovala što nemate crnog partnera".

