Ana Kokić otkrila šta joj je hrana za dušu i mozak

Poznata pop pjevjačica, Ana Kokić, već godinama gradi karijeru na hitovima.

Njeni natupi spadaju u red onih koji se ne zaboravljaju, a osim toga, pjevačica je poznata i po svom iskrenom odnosu sa publikom, što je dokazala i najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram.

"Muzika! To nije biznis, to je hrana za dušu i mozak! Taj adrenalin i ta energija… Nešto što te tera napred, inspiriše, pruža osećaj sreće i zadovoljstva! Da, to mi je dovoljno da jednog dana kažem MOJ ŽIVOT JE BIO BAŠ ONAKAV KAKAV SAM ŽELELA! A ovakvi trenuci čine da osećam veliku zahvalnost za svu ljubav koju dobijam!", navela je pjevačica ispod objave.