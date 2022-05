Ana Sević o događajima vezanim za Darka Lazića: To su bolne i tužne teme

​Pjevačica Ana Sević je nakon što se razvela od pjevača, Darka Lazića, pronašla mirnu luku u braku sa sadašnjim suprugom Danijelom.

Oni su se vjenčali u krugu najbližih prošle godine i imaju dvoje djece.

Ana iz prvog braka ima kćerkicu Lorenu, a otkrila je kako se snalazi sa troje male djece i da li uspijeva da postigne sve dnevne obaveze koje velika porodica zahtjeva:

"Jeste naporno pošto Sena ima samo godinu i pet meseci, a Simeon ima samo dva meseca, ali nekako to sve ide. Lola je starija i odgovorna, uvek je tu da pripomogne za sve što može. Ona i Sena to je posebna vrsta ljubavi. Ja uvek kažem ja sam jedinica i ne znam kako je imati sestru i sada kada vidim njih dve jako mi je žao zbog toga, jer je stvarno to neka druga dimenzija", iskrena je Ana za "Grand news".

Pjevačici su se u posljednje vrijeme dešavale samo lijepe stvari, pa su veselja na pomolu jer treba da se obilježi sve što se dogodilo:

"Pričali smo o tome, pošto imamo toliko stvari koje nismo proslavili od rođenja dece, krštenja, ja ne znam odakle ćemo da krenemo, samo da smo svi zdravi i sve ćemo nadoknaditi. Biće slavlja, pa ja mislim naredne dve godine ima samo da nadoknađujemo sve ono lepo...", ispričala je Ana.

Njen bivši suprug Darko, sa kojim je bila u braku od 2014. do 2019. godine, imao je turbulentan period u posljednje vrijeme, a Ana kaže da bi te teme ipak ostavila:

"Ne bih ja to komentarisala, to su neke teme malo bolne, malo tužne, malo ružne... Ne bih ulazila u to, pričali smo o lepim stvarima, pa neka tako i ostane", rekla je pjevačica, prenosi Magazin.Novosti.