Ana i Bastijan kupili jelku, pa se "posvađali" oko muzike u kolima

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger imaju skladan i srećan brak, a nedavno su oduševili pratioce slikom svoje, mnogi bi rekli skromne, jelke. Njih dvoje se očigledno ne opterećuju skupim i glamuroznim novogodišnjim ukrasima, a sada su otišli korak dalje.

Na Twitteru se proširio snimak reklame u kojoj su glavni glumci upravo slavna teniserka i njen suprug. Cilj reklame je da se podigne svijest o kupovini novogodišnjih jelki koje su proizvedene na fer način.

U spotu su Ana i Bastijan prikazani kao supružnici koji imaju potpuno drugačiji ukus u svemu, od radija koji će se slušati u kolima, do načina na koji dekorišu novogodišnje kolačiće, da li je tako i u stvarnom životu, ne znamo, ali definitivno izgledaju srećno.

Pratioci su oduševljeni i mnogi su podržali njihovu borbu za fer uzgajanje novogodišnjih jelki, mada je bilo i skeptika koji su naveeli da je pametnije da se opredijele za vještačke jelke i na taj način izbjegnu sječu "nedužnih" stabala.

#advertisement | Ugly Christmas Sweater? Please don't do this to me @bschweinsteiger You can argue about taste - but not about social responsibility & fairly produced Nordmann Christmas trees at the #toombaumarkt.#toom #toomunity #christmas #fairness #sustainability pic.twitter.com/3wfvqSdNTI