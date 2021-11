Anđa Marić o multiple sklerozi: Rekli su mi da ću biti u kolicima, to je u meni probudilo inat

Kaže kako bi se prije godinu dana jako umorila te kako nije mogla izgovoriti rečenicu do kraja bez da se ne zadiše. Sad najavljuje novi singl

"Nikad nisam prikazivala kako hodam jer me bilo sram. Bilo me sram da padam, da trebam pomoć, da sam bolesna. Ali pobijedila sam sram i nije mi pala kruna s glave", napisala je nekidan na Twitteru napisala Anđa Marić.

Pjevačica koja je pažnju uvijek plijenila karakterističnim glasom, zanimljivim stilom odijevanja, energijom, izgledom, čime god hoćete, već se deset godina bori s multiplom sklerozom. Prvi put objavila je snimak sebe kako teško hoda.

Hrabro je urbi et orbi pokazati slabost, hrabro je pokazati bolest, pogotovo danas kad svi prikazuju samo svoje uljepšane i savršene živote. Anđa Marić bila je gošća RTL Direkta.

Kaže kako je i ona sama godinama koristila filtere Instagramu: "A zapravo me bilo sram kako hodam, a to je moja stvarnost."

Kaže kako se ljudi teško nose s činjenicom da koristi štap: "I onda me sažalijevaju i to me najviše nerviralo. Da su plakali, da su mi govorili, morate biti hrabri, to ništa ne znači. Što znači moraš biti hrabra?"

"Kad si javna osoba, onda si kao javni wc i onda može svatko doći. Ne. Ljudi su ljubazni i suosjećajni i kad sam počela to gledati kao pa oni se samo brinu, ja zapravo danas imam suosjećanje prema zdravim ljudima jer njima je teško kad vide mene jer oni ne znaju kako bi se oni nosili s tim", objasnila je Anđa Marić.

Kaže kako bi se prije godinu dana jako umorila te kako nije mogla izgovoriti rečenicu do kraja bez da se ne zadiše: "Nisam mogla držati ton, nisam mogla pjevati."

Hoda uz pomoć štake, ali kaže kako joj ide dobro. Ispričala je kako joj se dogodila promjena. Kaže da je odlučila prestati se sramiti te da je tada promjena počela:

"Naučila sam da mogu itekako imati lijep i bogat životi sada ovakva. Skužila sam da odgađam svoj život na kad budem bolje, kad budem zdrava, kad ću moć ovo, kad ću moć ovo. I onda sam skužila, bili su ovi potresi u Zagrebu, pandemija i svašta i onda sam skužila, a što ako nikad neću biti bolje? Isplati li se čekati nekog Godota koji nikad neće doći?"

Išla je sama u Meksiko

Marić je išla sama u Meksiko jer, kako kaže, htjela je sebi dokazati da može sve. Kaže kako je njoj lakše putovati avionima, nego zdravim ljudima:

"Imaš wheelchair assistant i onda te oni vode, nose, furaju, prvi uđeš u avion, prvi izađeš i tako."

Ispričala je kako joj je u Meksiku bilo savršeno jer ju nitko nije pitao za štap:

"18 dana me nitko nije pitao, zašto imaš štap, i to je za mene bilo užasno iscjeljujuće", kaže i dodaje kako to nema veze sa činjenicom da je ona Anđa Marić:

"U Španjolskoj nisam Anđa Marić, a kad sam bila sad nakon Meksika u Španjolskoj onda su me pitali, ali zašto imate štap gospođo. Meksikanci to nemaju. Oni imaju živi i pusti živjeti mentalitet i oni ne pitaju kad ćeš se udati, koliko imaš godina, gdje radiš, koliko zarađuješ. Tamo si prihvaćen takav kakav jesi i to je meni jako pomoglo, a nisam znala da su takvi."

Kaže da se u početku nije liječila zapadnom medicinom jer su joj nudili imunoblokatore, već je pristala na taj oblik liječenja tek nakon što su osmišljeni imunomodulatori.

"Blokator blokira tvoj imunosistem koji onda postaje ranjiv na druge bolesti, ja nisam htjela to riskirati, moj imunitet je savršen. Ja se super osjećam, nikad nisam imala neke bolove i grčeve ništa. Mislim si, nema veze ako ovako hodam, i ako mi je ruka spora i ako padam, a ja jako puno padam. I onda kada su ih izmislili ja sam se zapravo odlučila se uključili u zapadnu medicinu", rekla je Marić.

A prognoze koje joj je dala zapadna medicina, u početku su bile grozne.

"Kada sam ja dijagnosticirana 2012., rekli su mi: 'Gospođo, morate se pomiriti s tim da ćete najkasnije 2014 biti u kolicima'. Ja sam rekla 'ne' i to je u meni probudilo ogroman inat. Ja živim na 3 katu bez lifta, svih 9 godina", rekla je Marić i dodala kako uz to nekoliko puta dnevno šeće psa.

Sada pjeva, a nedavno nije moga pričati

Osim što sada može hodati, ponovo je počela i pjevati. Nakon 22 godine pauze obnovila se suradnja nje i brata Jeronima Marića, te su nedavno snimali i spot za njihov autorski projekt Flair. Iako isprva nije mislila da će se to svidjeti publici, ispostavilo se da je bila u krivu, a prisjetila se i anegdote kada je isto tvrdila i za Srebrna krila. Tim je predvođen Šimom Eškinjom, a Marić kaže je sve skupa bilo prekrasno iskustvo.

Sada pjeva, a do nedavno nije mogla niti pričati. Za sve je kaže zaslužna prijateljica Courtney Runyon, Amerikanka koja živi u Meksiku. Našla ju je, priča, na Facebooku, preko grupa potpore za ljude s autoimunim bolestima.

"Ja sam njenoj grupi podrške za žene i muškarce koji imaju autoimune bolesti, ona je bila paralizirana do vrata, i četiri godine nakon što ju je klinika Mayo otpustila jer je bila otporna na sve lijekove, rekla je: 'Ja ću to napraviti.' Ovih godina pomoglo mi je najviše što sam se okružila i skupljala iskustva ljudi koji su učinili nemoguće. I kada si okružen s boljima od sebe u nekom segmentu i ti rasteš", rekla je.

Njezinoj se grupi za podrški pridružila u 4. mjesecu ove godine. Kada je ovog ljeta rekla da neće ići na more, Runyon je rekla da dođe kod nje u Meksiko, a ona je prihvatila poziv.

"Ja nisam mogla hodati, ona ne može stvari s rukama, zajedno bi bile savršena žena. I onda sam skužila, bože kako se ja divim njoj, ona je predivna ja ne vidim njene nedostatke. I onda sam skužila da to uopće zapravo nije bitno", prisjeća se.

Prisjetila se i scene iz restorana u Meksiku, kada je kraj njih bio gitarist, a Runyon ju je pokušala nagovoriti da počne pjevati uz gitaru.

"Počela sam plakati da ne mogu i da je to iza mene. Onda sam zapjevala i skužila da je to puno bolje nego što sam ja mislila. I tada sam shvatila da su naša ograničenja samo u našoj glavi", zaključila je.

Planovi za budućnost su veliki. Marić je najavila da svaka tri mjeseca možemo očekivati novi singl, a sljedeće subote biti će i premijera spota.