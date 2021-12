Andreana Čekić otkrila kako ju je Katarina Grujić pitala da joj bude kuma

U javnosti je juče kao bomba odjeknula vijest da se pjevačica Katarina Grujić porodila i na svijet donijela malu djevojčiju, kojoj je zajedno sa izabranikom, fudbalerom Markom Gobeljićem, dala ime Katja.

Na proslavu povodom njenog rođenja među prvima je pristigla Kaćina koleginica i kuma, Andreana Čekić, koja je podijelila prve utiske.

Andreana je prvo otkrila kako se osjeća nakon saznanja da se njena najbolja drugarica porodila.

"Stiglo kumče! Mnogo je slatka, i ovom prilikom još jednom čestitam porodici Grujić i Gobeljić, i jedva čekam da vidim i bebu i Kaću! Predivno je biti kuma i biti deo nečeg tako lepog, deo radosti, ja sam jako srećna! Srećna sam jer u meni ljudi vide prijatelja, što ja i jesam i neka je samo razlog da se slavi, mislim da ću biti najveselija. Ja uvek dođem prva i odem zadnja", smije se Andreana.

"Nemam puno prijatelja na estradi, ali ne samo na estradi, u životu generalno misliš da imaš puno prijatelja, ali nemaš. Godinama se to već smanjuje, čovek poželi da ima neki mir. Ranije mi je uvek bilo bitno kad dođem u Beograd gde ću da izađem, šta ću da radim, koga ću da zovem... Sad više ne. Čitam knjigu, gledam filmove i to mi je sad, onako, vau", iskrena je Čekićeva i otkrila kako ju je Katarina pitala da joj bude kuma.

"Ne mogu ni da opišem kako sam se osećala kad sam čula vest! Iskreno, bila sam na pola-pola, pretpostavljala sam da će da me pita, ali odalo je to što mi je jednom rekla: "Moramo hitno da se vidimo, moraš da dođeš kod mene", a ja sam taj dan radila, nisam znala kako da to uklopim, nisam znala šta je toliko bitno... Znala sam da je trudna, moja mama je bila sa mnom i baš sam joj rekla da moram da idem do Kaće, ona je krenula sa mnom, i tako je i bilo. Mnogo je sve bilo emotivno, zaplakala sam odmah", otkriva pevačica, pa dodaje:

"Juče je stigla Katja, non-stop sam bila sa Kaćom na vezi, ona je žena koja ima sve, uvek je znala i šta želi i pravim putem išla kroz sve. Znam da će biti prava majka, kao i pravi drug svom detetu. Marko i ona se mnogo vole, baš zaslužuju da imaju dete, a i Katja zaslužuje što ima njih dvoje za roditelje", zaključuje Andreana.

(Telegraf)