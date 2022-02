Andreana Čekić ponovo zaljubljena

​Pjevačica Andreana Čekić pre četiri godine stavila je tačku na brak sa Ivanom Miladinovićem, a sada je, navodno, ponovo zaljubljena.

Naime, Andreana je u javnosti otvoreno govorila o svojim partnerima, a prije svega o bivšem suprugu, te je tako i obavijestila sve kada su riješili da stave tačku na brak.

"Kako javnosti objasniti da se razvodimo, a da smo prijatelji i kolege pre svega? Kaže Ivan: 'Uvek možemo reći da smo shvatili da umemo napraviti najbolju svadbu i da se sad komotno možemo razvesti!' Da, okrenućemo to na šalu. Umetnici nikada nisu imali obične načine, u tome i jeste sreća. Dragi prijatelji, mediji i i saradnici. Ovim putem vas želim informisati, kao što to obično uradim kada smatram da imam nešto važno da kažem, Ivan i ja imamo, pre svega, dugogodišnju profesionalnu saradnju koja se neće prekidati zbog razvoda jer oboje smo svesni da smo odličan tim i da smo godinama gradili sve do čega smo danas stigli. Kad pogledamo oko sebe, oboje smo ponosni i srećni, što je najbitnije - jedno drugom smo bili i ostajemo prijatelji, a to je najbolji oblik ljubavi", navela je pjevačica u svom zvaničnom saopštenju tada.

Andreana je odluku da se razvede donijela nakon što je saznala da je njen suprug imao aferu sa starletom Gordanom Gogom Terzić, ali i sa još nekoliko djevojaka koje su blisko povezane sa estradom.

Ubrzo po razvodu, pjevačica je na svoj 35. rođendan verena. Njen partner koji je zbog nje ostavio ženu i dijete, odlučio je da je zaprosi, a uz Đanija koji je pjevao i sve prijatelje, Andreana je još jednom izgovorila ''DA''.

Tada su svi ostali šokirani činjenicom da su oboje još uvijek u braku, a supruga Marka Miloševiča, Marina Miloševića tada je rekla da je iz novina saznala za vezu supruga i pjevačice.

Posljednjih mjeseci unazad spekuliše se da je pjevačica sreću našla pored poznatog harmonikaša Ace Nikolića Čergara, a sudeći po njenom osmijehu kad je sa njim, sve aludira na ljubav i mirnu luku.

(Telegraf.rs)