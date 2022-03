Andrija Milošević kao žena zavodljivo gleda i pući se uz "Muškarčinu"

Popularni glumac Andrija Milošević hit snimkom, na kom je transformisan u "ženu", nasmijao je mnoge do suza.

Milošević je imao periku sa dugom kosom, šminku, žensku odjeću i nakit, ogrlicu i minđuše, a u tom izdanju snimio se uz pjesmu "Muškarčina", Sare Jovanović.

Glumac se sve vrijeme pućio u kameru i zavodljivo gledao ka njoj.

"Bruji, bruji, čaršija", napisao je Andrija uz snimak koji je nasmijao sve i izazvao brojne rekacije njegovih pratilaca.

"Jugoslovenka", "Plačem od smeha", "Ali taj pogled", "Obožavam te, ne mogu ovo", "Isti si Biljana Jeftić iz mlađih dana", "Ovaj čovek može da bude sve što zamisli, genijalno", "Andrija, grmiš", "Prava muškarčina", "Definitivno si drugačija", neki su od komentara.

Podsjetimo, Andrija je nedavno sa izabranicom, glumicom Aleksandrom Tomić dobio sina Relju, koji je unio mnogo radosti u njihov dom.

"Super se snalazim, ja sam bio spreman za to. Nema šta, ja imam 43 godine. Osećam se odlično. Spavaš normalno, koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to nikakav teret. Niti mi je to promenilo bilo šta. Nije me ni strah", rekao je Milošević ranije.

(Telegraf.rs)