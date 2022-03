Andrija Milošević o sinu: Bio sam spreman, imam 43 godine

Glumac Andrija Milošević nedavno je sa izabranicom Aleksandrom Tomić dobio sina Relju, koji je unio mnogo radosti u njihov dom.

On je sada prvi put govorio o tome kako se snalazi sa bebom, a sa ponosom ističe da uživa u ulozi oca.

"Super se snalazim, ja sam bio spreman za to. Nema šta, ja imam 43 godine. Osećam se odlično. Spavaš normalno, koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to nikakav teret", rekao je on i dodao.

"Niti mi je to promenilo bilo šta. Nije me ni strah", iskreno je rekao glumac u emisiji "Premijera".

Andrija je rođenje sina proslavio sa najbližim članovma porodice i prijateljima u jednom beogradskom restoranu.

"Mi imamo takav odnos prema životu, da mi slavimo svaki dan. Ovo je bio najlepši povod, fantastičan povod, i bilo je lepo", rekao je Milošević.

(Telegraf)