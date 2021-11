Andrijina djevojka odlučila da mu se osveti

Glumački par Aleksandra Tomić i Andrija Milošević čekaju prvo dijete, a Andrija svoju trudnu djevojku često "smara" vicevima, te je ona sada riješila da se osveti.

Andrija često priča svoje fore Aleksandri iako zna da se to njoj ne dopada, a usput sve snimi i objavi na društvenim mrežama.

Ovoga puta je ona riješila da mu vrati za sve te ga je tokom poslovnog razgovora snimala u "kućnom izdanju". Ona je sve vrijeme snimala sa filterom za uljepšavanje, te je glumac izgledao kao silikonska ljepotica.

Milošević je na sminku imao ogromne usne, ali i jagodice, a kapci na ocima su bili našminkani.

Podsjetimo, Andrija je ranije istakao da je presrećan što će on i Aleksandra dobiti dijete.

"Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti", rekao je glumca.

"Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi", rekao je Milošević.

