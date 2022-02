Antonija Blaće pokazala novi imidž - "štreberski look"

Hrvatska voditeljka Antonija Blaće pohvalila se na Instagramu s novim zimskim imidžem u bež kaputu te je otkrila da nosi aparatić za zube i dioptrijske naočale.

Njeni pratitelji oduševljeni njenim "štreberskim" lookom obasuli su je komplimentima u komentarima.

" Danas smo malo pastelni i njegujemo štreberski look. Košuljica plus aparatić za zube plus naočale plus lijepi, puderasti, pametni sat koji nudi bezbroj mogućnosti za svaki outfit. Ovaj put s analognim licem i pozadinom koja bas lijepo upotpunjuje današnji look", napisala je Blaće u opisu fotografije koja je skupila preko dvije i po hiljade lajkova.

Naravno voditeljku su pratitelji u komentarima obasuli komplimentima.

"Slatkica", "Kakva divota", "Ko bombončić si","Divna", neki su od komentara.

Ranije ove sedmice Blaće se pohvalila i novom frizurom na društvenim mrežama gdje se nakon nekog vremena odlučila ponovno postati plavuša, a transformacijom je oduševila sebe i pratitelje.

(24sata)