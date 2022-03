Avril Lavinj poslije dužeg vremena na crvenom tepihu

Pop pjevačica i mladalačka ljubav mnogih tinejdžera Avril Lavinj pojavila se na dodjeli iHeartRadio nagrada u Los Anđelesu.

Crvenim tepihom prošetala se u crnoj kožnoj haljini koja na prepoznatljiv način ističe njen rokerski stil. Može se vidjeti da je Avril ostala dosljedna imidžu rok zvijezde 2000-ih, te da se fizički uopšte nije promijenila.

Jedan od najzanimljivijih detalja njene odevne kombinacije je karirano platno koje se nalazilo sa njene desne strane, a kako se vidi sa fotografije, ono je bilo integralni dio njene smjele haljine.

Cjelokupni izgled upotpunila je upečatljivom tamnom šminkom, a osim autentičnih detalja po kojima je svim pamtimo - rokerski stil, tamna šminka, nije mijenjala ni svoju dugu plavu kosu.

Podsjetimo, sa samo 17 godina Avril Lavinj bila je najmlađa ženska solo izvođačica koja je dospjela na prvo mjesto najprodavanijeg albuma u Velikoj Britaniji.

Rok princeza, kako su je mnogi zvali, izgleda kao da nije ostarila ni dana od kada je je objavljen njen singl "Complicated" s kojim je doživjela svjetsku slavu 2002. godine. "Don't Tell Me", "How Does It Feel" i druge bile su nezaobilazne pjesme na žurkama početkom dvijehiljaditih. Ipak, ova talentovana žena imala je težak zdravstveni problem koji je obilježio njen život. Zvali su je rok princezom, bolest ju je prikovala za krevet, danas izgleda kao da je vrijeme za nju stalo.

(B92)