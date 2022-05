Barbara Bobak otkrila u kakvim je odnosima sada sa Darkom Lazićem

​Popularni pjevač Darko Lazić i njegova, sada već bivša djevojka Barbara Bobak, bili su glavna tema medija mjesecima unazad.

Ali, ni nakon raskida koji se dogodio nedavno ne prestaju da budu u žiži interesovanja, a priče koje kruže dodatno su podgrijale njihove nove pjesme.

Govorilo se da je Barbara pjesmu ''Duplo gora'' koju je i sama pisala posvetila upravo Laziću, dok je on izgleda zadao nizak udarac svim svojim nekadašnjim ljubavima pjesmom ''Moje bivše žene".

"Ma da evo sve smo ga ispucale sirotog, jadan ne znam kako će da se oporavi. Ekipa koja je radila pesmu zna kako da napravi bum, pametno vrlo. Meni se pesma dopala, i drago mi je zbog njega, mi smo ostali u super odnosima i ja njega jako volim kao čoveka i uvek ću. Čestitala sam mu na pesmi i želim mu da prosperira u svakom smislu. Ne znam da li je to uzajamno ali ne razmišljam o tome, želim samo da se što pre oporavim od svega i da oboje nastavimo dalje. A moram da kažem da moja pesma nije izašla planski. Pesma je odavno bila spremna, on ju je i čuo i video spot, a u međuvremenu se desio krah veze, iako su mnogi pisali drugačije", otkrila je pjevačica.

Iako je Barbara i prije Darka gradila svoju pjevačku karijeru, priznaje da je popularnost došla tek nakon romanse sa njim, zbog čega su je mnogi osudili. "Ja sam pre njega imala svoj posao i grupu ljudi koja me je volela zbog tih obrada koje sam snimala, ali karijeru kao karijeru i da sam bila javna ličnost, pre njega nisam imala. Znam da sam zanimljiva novinarima jer imam to ponašanje koje nemaju zvezde koje su mnogo više od mene na sceni i govorim o svemu otvoreno čak nekad i potkačim. A Darko, Darko je jako poznat i zanimljv i sve što je radio u životu je bilo izuzetno medisjki propraćeno pa i naša veza. Jedino što sam zamerala jeste što sam bila okarakterisana kao neka rasturačica brakova i ljubavnica, a on sa svojom bivšom tada nije bio uveliko kada smo se upoznali. Ponavljam, ta veza mi je donela poznanstva, pojavljujem se svuda, u raznim konekstima, ali šta god da je pisalo ljudi su ušli da poslušaju kako pevam to im se dopalo i eto", ispričala je Barbara u ''Grand magazinu'', prenosi grand.online.