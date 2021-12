Barbara Bobak ponovo potkačila Marinu

Djevojka Darka Lazića, Barbara Bobak, prokomentarisala je stalno medijsko prepucavanje sa bivšom partnerkom pjevača, Marinom Gagić, a ono što je rekla o njoj, sigurno će pokrenuti novu "lavinu".

"Ja ne želim da se prepucavam sa Darkovim bivšim, ali svima je dosadila ta priča. Marina želi da bude u medijima, to je očito i jasno ko dan, a ona je uvek u medijima kada nas komentariše. Meni ne smeta, ali bi njoj trebalo. To nije najbolji put. Neka uradi nešto sa sobom, a ne uvek da se oglašava samo kad smo mi u pitanju. Čitam piše da kao kaže izvor nešto, a znamo da je ona davala priče. Pa onda zove medije na sud, na saslušanja, promoviše se, ali zbog čega? Samo da bi bila u novinama. Ja bih volela da nešto sprema, makar pesmu, pa da ima smisla to oglašavanje. Bivša si žena i šta još", rekla je Barbara za Svet.

Barbara kaže da će podržati Marinu ako počne da pjeva.

"Ako počne da peva, ja ću da je podržim, reklamiram, kačila bih njenu pesmu. Dobar sam čovek. Nemam ništa protiv nje, ali imam protiv postupaka i njenog jezika. Ajde da sada budemo normalni. Prošao je njihov razlaz, deoba, suđenje, sve što je moglo da se desi, desilo se. I da li sad možemo da sviramo kraj toj priči ili će se smisliti još nešto", kaže Barbara.

S druge strane, kaže da je u odličnim odnosima sa Anom Sević.

"Ana žena ima svoj život, decu, muža. Nastavila je dalje. Kad smo se sretale, kad pokupimo Lorenu, najnormalnije se ispričamo, pozdravimo. Imamo zdrav odnos. Ja prihvatam da je Darko imao život pre mene, decu i ja znam da te žene moraju da budu ukljačene u život zbog njih. I veruj mi, apsolutno nemam nista proti. Ne bih imala probleme ni da budemo na večeri svi", dodaje.

Barbara tvrdi da je Darko ne finansira.

"Darko meni ništa ne plaća. Nikad mi nije ništa plaćao niti se mešao u bilo šta. Jedino što on radi kad njega zovu vlasnici klubova, on me preporuči oko neke tezge. Spajao me je sa ljudima koji su me tražili. Ja sam svojim trudom stigla do toga", pojašnjava Barbara.

Bobakova objavljuje uskoro prvu pjesmu, a kako kaže za Svet, njen izabranik joj nije finansijski pomagao, kako se to spekuliše, već je sve svojim radom stekla.

"Snimila sam pesmu, narodnjak pravi, ima da gruva samo tako, kao 'Južni vetar' svojevremeno. Pitala sam Darka za mišljenje, naravno. Volim da čujem šta ima da kaže, pošto je dugo u ovom poslu, ali svakako na kraju bude po mom", kaže Barbara.

Darkova majka Branka isprva nije prihvatila novu snajku, ali Barbara tvrdi da su sada u odličnom odnosu.

"Bila je na početku na odstojanju. To su normalne stvari. Bilo bi vestački da me je obasipala komplimentima, da me je grlila i ljubila, a ne poznajemo se. To se zaslužuje vremenom, pažnja, poštovanje. Taj odnos se gradi, zbližile smo se u međuvremenu. Branka je bila tvrd orah, ali sad je super. Ima dobru dušu. Sa Darkovim bratom sam ekstra. Sa njim imam ortački odnos. I on je bio u startu suzdržan", zaključila je Barbara.

