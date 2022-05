Barbara Bobak progovorila o raskidu sa Darkom Lazićem

Pjevačica Barbara Bobak sinoć je snimala spot za svoju novu pjesmu, emotivnu baladu, a prije početka samog snimanja pred okupljenim novinarskim ekipama progovorila je o Darku Laziću i njihovom raskidu.

Ona je na samom početku otkrila da li pati zbog raskida.

"Ne mora da se pati posle raskida kada je nešto na zdrav način prekinuto, prosto prijateljski. Nema tu razloga za tugu i loše emocije. Da li su različita shvatanja ili različite ambicije, jednostavno su putevi počeli da nam se razilaze u ljubavnom smislu. Bolje da je tako nego da je bila neka prevara ili skandal", rekla je Barbara.

Pjevačica tvrdi da oni nikada nisu ni zakazali svadbu, iako su je planirali.

"Svadba nije bila ni zakazana da bi bila otkazana. To su bili planovi za lepu budućnost, ali se to nije desilo. Neistina je da sam iskoristila Darka za napredak u karijeri. Vidi se kada si sa nekim iz koristi, a kada nekoga voliš. Ja njega volim i dalje, kao prijatelja i čoveka", rekla je ona.

Pjevačica je odgovorila i na komentare koji se ovih dana mogu pročitati o njihovom raskidu, da ga je samo iskoristila zarad popularnosti.

"Neistina je da sam ga koristila da bih se probila na estradi. Ljudi nisu glupi, shvataju sve. Vidi se kad si sa nekim iz koristi, ja sam njega volela. Volim ga i dalje, kao prijatelja, kao čoveka. I ljudi na estradi su ljudi kao i svi ostali. Odmah se piše da sam našla drugog. Kao da smo svi na estradi ku*ve. To mi ne treba sad. Ljudi nas jesu angažovali zajedno, al' to je normalno. Bili smo vereni, imali smo planove. Moji roditelji su uvek na mojoj strani. Oni su pošteni, iskreni, maksimalno me podržavaju u svim životnim izborima", otkrila je Barbara.

Otkrila je i da su se nakon raskida, ali i njegovog hapšenja čuli, kao i da li je koristio narkotike dok je bio sa njom u vezi.

"Darko i ja smo se čuli posle svega ovoga od pre neki dan, komuniciramo. Mi smo pili zajedno, a što se narkotika tiče ja nisam osoba koju to treba da pitate. Sa mnom nikada to nije radio, ali da li mi je to radio iza leđa ja to ne znam", kaže ona.

Na pitanje da li Darko zaista ima vozačku dozvolu, kao što i tvrdi u javnosti, Barbara nam je dogovorila:

"Nisam ja njemu preturala po novčaniku da li ima dozvolu ili ne, bila sam sa njim kada je polagao. Ne osećam se krivom za to što je uradio, prepisaću njegovom stanju to što je rekao da je patio pa je zato pio. Ja sada provodim vreme sa prijateljima, trudim se da skrenem misli. Ne mogu tek tako da bacim vreme provedeno sa njim, ali shvatim na kraju dana da je to tako trebalo da bude. Fizičkog nasilja nije bilo", zaključila je Barbara.

Ona je pomenula i svoje roditelje, te zamolila medije i javnost da njih ne miješaju i odnos koji je imala sa pjevačem.

"Moji roditelji mene maksimalno podržavaju. Oni nikada nisu dali nikakve izjave, ja bih zamolila sve da se moji roditelji ne uzimaju u usta. Mojim roditeljima je samo bitno da sam ja srećna", rekla je Barbara.

(Telegraf.rs)