Bekvalac: Posetila sam erotske šopove, sve me je zanimalo

Pjevačica Nataša Bekvalac otvorila je dušu o svojoj karijeri, budućnosti, ali i otkrila pojedine detalje iz svog privatnog života.

Novosadska barbika je prokomentarisala navode da je estrada "mala bara krokodila", kao i da li prati rad drugih kolega.

"Nemam ja tu vrstu ego tripa, ja se muzikom bavim više od 30 godina, 23 baš profesionalno, kad bi mi te stvari pumpale samopuzdanje i ego ne bih ja dovde dogurala. To mi da jednu vrstu prelepe energije i motiv za dalje, a sad ne znam šta to može da me uspali i izvede iz koloseka koji sam sebi zacrtala", rekla je Nataša pa priznala da li posjećuje seks* šopove, s obzirom na to da često nosi veoma provokativne kostime.

"Da, bila sam, nisam ništa kupovala, ali sam gledala, sve me je zanimalo što sam tamo videla", izjavila je pjevačica, pa otkrila da li bi i ona napisala autobiografska knjigu ili čak napravila film kao mnoge njene kolege.

"Moj život ne može da se opiše u tri reči, što se filma tiče to bi bilo toliko egocentrično, ne bih bila ponosna na sebe i nisu mi te ideje padale na pamet, isto važi i za knjigu. Zaista mi ništa ne pada na pamet u ovo doba", kaže Nataša, pa je prokomentarisala svoj stav o vjeri.

"Nisam ti ja dobra adresa za to, to možeš da vidiš po mom životnom putu. Generalno da verujem u Boga, ali to je sve", kaže Novosadska barbika pa se našalila na račun sologamije.

" To nije moj izbor, to prepuštam ovim glupljim od sebe, nisam razmišljala na tu temu, čudno mi je to, nisam dovoljno porasla za tako nešto", otkrila je ona pa konačno progovorila o muškim sponzorušama kojih je sve više:

"Imam iskustva, to me više ne zanima, moja intuicija je poprilično izražena da bih mogla da prepoznam", priznala je Nataša za Republiku.

