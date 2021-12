Ben Aflek o pomirenju sa Dženifer Lopez i borbi s porocima

Glumac Ben Aflek (49) prvi put je javno priznao svoja osjećanja u obnovljenoj vezi sa najpopularnijiom latino zvijezdom Dženifer Lopez (52)

"Mogu reći da mi je to definitivno prelijepo. I, znate, jedna od stvari koje sada stvarno cijenim u svim aspektima svog života je to što se sve tako događalo i odrazilo na mene. Znam da nisam savršen, ali se jako trudim i jako mi je stalo da budem pošten, autentičan i odgovoran. Teško je reći ko ima više koristi, ne ulazeći u detalje o tračevima. I to je dobra priča. To je sjajna priča. Možete pisati pretpostavke o nama, ali jedna od težih lekcija koje sam naučio je da nije pametno sve dijeliti sa svijetom. Znam da mi je prijatnije ako postavim zdrave granice u svom životu i jednostavno ne želim govoriti o svom privatnom životu u novinama. Malo ću se suzdržati", izjavio je Ben za WSJ.

Kaže da je jako srećan što je u životu dobio drugu priliku jer mnogi nisu ni prvu.

"Srećan sam zbog svih lekcija koje sam posljednjih pet godina naučio u životu, zbog velikih problema u kojima sam se našao, najviše zbog boli koju sam nanio drugim ljudima", rekao je Aflek osvrnuvši se na propali brak s glumicom Dženifer Garner u kojem nije mogao da se odrekne dva najveća poroka kocke i alkohola.

Prisjetimo se, on je samo prije par mjeseci dao drugu šansu i obnovio svoju vezu poslije 20 godina pauze sa Dženifer Lopez malo nakon sto je ona napustila svog vjerenika Aleksa Rodrigueza, prenosi Telegraf.