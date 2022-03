Biković otkrio koliko je zahtjevno snimati intimne scene

Glumac Miloš Biković gostovao je u emisiji "Kec na jedanaest" i tom prilikom istakao da su mu kolege kao porodica, progovorio o karijeri u Rusiji, ali i koliko je zahtjevno snimati scene intimnih odnosa.

Biković je, naime, na samom početku kazao da je sa svim kolegama iz klase, zahvaljujući profesoru Draganu Petroviću, tako dobar prijatelj.

"On nas je uputio jedne na druge i zato smo mi tako dobri prijatelji i cela naša klasa je kao porodica. Družimo se i kad god možemo se okupimo. Ta naša zimovanja uveli smo Tamara Dragičević i ja, isforsirali smo to. Obično sam ja taj koji nije tu i drago mi je što mogu da se iskupim, i da sam ja taj koji nas okuplja. To je prava prijateljska ljubav", rekao je Miloš.

Na pitanje voditelja koji je razlog što naši glumci tako sjajne karijere ostvaruju u Rusiji ali i u drugim zemljama, Biković kaže da je razlog u našem karakteru.

"U našem duhu, karakteru, to je ono što imamo. Ta sklonost ka improvizaciji i spontanosti, kod nas je živo sve što se gubi u savremenom svetu, mi i dalje pijemo kafu i družimo se. To nam čuva gipkost duha. Ako bih vam iskreno odgovarao na sva pitanja, većinom bih vam odgovarao sa „Nemam pojma“. Ali u ovom slučaju, čini mi se da je ovo pravi odgovor", kazao je Miloš Biković.

"Mene su u Rusiji prihvatili kao glumca komedije", dodao je.

Objasnio je Biković i da intimne scene na snimanju nisu onakve kako se to obično misli.

"Svi misle da u scenama seksa mi 'omrsimo brke', a to je u stvari jako nezgodno, 40 ljudi je u prostoriji, u nekom iznajmljenom stanu... Pa ti svi sugerišu iznad glave šta da radiš, reditelj, snimatelj..."

