Biković otkrio zanimljive detalje iz privatnog života

Popularni glumac Miloš Biković otkrio je u koju je srpsku pjevačicu bio zaljubljen, govorio je o detaljima odrastanja kada je krao, kao i ko mu baca magiju.

Miloš je gostujući u emisiji "Amidži šou" odgovarao na leksikonska pitanja i tom prilikom ispričao zanimljivosti o svom životu.

"Kao mlad ložio si na koju damu sa domaće javne scene?", glasilo je Ognjenovo pitanje za glumca.

"Na Ejpril O Nil. To mi je bila prva fantazija, kad sam bio klinac. Imala je onaj žuti kombinezon. Sa domaće javne scene sam se ložio na Kseniju Pajčin", otkrio je Miloš, a na pitanje voditelja da li je sujeveran, odgovorio je:

"Nisam, čak mi često govore, znaš tako kad sretnem neke ljude: 'Idi da vidiš, bacila ti je magiju sto posto. Ti si izložen, tebi bacaju magije'. Ja verujem u to da se energija vraća, šta seješ to i žanješ, i verujem u Bogu tako da se to elimiše. Bilo bi mi čudno da verujem i u jedno i u drugo".

Biković je priznao i da je najveću glupost napravio kao klinac kada je krao u prodavnicama hranu.

"Krao sam. Sad se to ne zove glupost, sad se to zove biznis ili politika. Uđem kao klinac u neki supermarket uzmem stvari i izađem. Imao sam 3-4 godine i nije mi bio jasan taj koncept novca..." Par puta sam tako uradio, moje društvo provalilo i onda je krenuo organizovani kriminal, naručivanje i to.

