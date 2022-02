Bivša Plejboj zečica šokirala: "Hefner imao odnos sa psom"

Nekadašnje zečice Hju Hefnera ne prestaju da šokiraju svijet govoreći o detaljima koje su doživjele ili vidjele u čuvenoj Plejboj vili.

Iako je ta vila djelovala kao sigurno utočište mnogih djevojaka, ona je bila sve samo ne to, a iz dana u dan otkrivaju se Hefnerova zvjerstva.

Sandra Tiodor je bila sa njim u vezi od 1976. do 1981. godine, a kasnije je i sama bila Plejboj zečica. Međutim, ono što je ona otkrila jednom prilikom zgrozilo je sve.

Sandro tvrdi da je jednom prilikom naletjela na Hefnera dok je imao odnose sa njenim psom i rekla je da je odbila da ostavi Hjua samog sa životinjom nakon što je bila svjedok šokantnih događaja.

"Jednom sam ušla i on je bio... u mom psu, našem psu", rekla je Sondra i dodala:

"Pitala sam ga 'Šta to radiš', a on mi je na to odgovorio 'Pa šta, psi imaju potrebe'. Nakon toga sam mu rekla da prestane sa tim", ispričala je Sondra.

Kako kaže, to nije ono najgore, jer se ispostavilo da Hefner takve stvari praktikuje dugo i to ne samo sa psima. Takođe, psa najboljeg prijatelja navukao je na kokain.

"Droge je bilo svuda... Hefov najbolji prijatelj, imao je psa Luisa, a ova mala pudlica se navukla na kokain. Pas je to mogao da osjeti sa druge strane sobe. Morao je da ga zaključava kada su ljudi bili u blizini", ispričala.

(Telegraf.rs)