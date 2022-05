Bizarni snimci Kare Delevinj kruže mrežama

Bizarni snimci koji kruže internetom pokazuju pretjerano ponašanje glumice i manekenke Kare Delevinj na jučerašnjoj dodjeli Bilbord muzičkih nagrada.

Britanka je prisustvovala događaju kao pratnja reperke Megan Ti Stalion, a prisutni su ostali šokirani nakon što je na crvenom tepihu počela mahnito da vuče haljinu reperke pred fotografima kako bi tkanina "poletjela".

Megan Thee Stallion and Cara Delevingne at the 2022 #BBMAs. pic.twitter.com/W4rYqXkdSz — Pop Crave (@PopCrave) May 16, 2022

Druge slike sa crvenog tepiha prikazuju Delevinj kako se napola krije iza zida sa fotografijama, gledajući u svoju prijateljicu u čijoj je pratnji došla:

Delevinj je ponovila isti gest sa haljinom na događaju kada je Megan Ti Stalion osvojila nagradu, bacivši se na njenu haljinu i vučući "voz" dok je hodala prema bini:

why every time i see cara delevingne her tongue out and she in megan’s face pic.twitter.com/JdKdflV1Lv — mak #bringbackashtray (@ruespillbottle) May 16, 2022

A Megan je izgleda suptilno odbacila svoj "plus jedan" za noć na društvenim mrežama objavivši fotografiju obožavaoca na Instagramu koja je uređena da bi se Delevinj uklonila sa sredine slike:

Karino veoma hiperaktivno i bizarno ponašanje nije prestalo sa Megan Ti Stalion - takođe je primećena kako leži na podu u prostoriji kako bi fotografisala Doža Ket, Fat Džoia i DJ Kalida:

Cara Delevingne on the floor taking photos of Doja Cat, Fat Joe and DJ Khaled at the #BBMAs. pic.twitter.com/8MtwBJi0W7 — Pop Crave (@PopCrave) May 16, 2022

(Telegraf)