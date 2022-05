Bobi Braun progovorio o traumatičnoj tajni koju je krio 40 godina

Bobi Braun je riješio da ipak podijeli sa javnošću izvijesne detalje iz života, o kojima je vjerovao da će zauvijek ćutati, a koji su traumatični.

Za "Biography: Bobby Brown" mu je najprije trebalo mnogo snage, a sada, pred premijeru istog zakazanu za 30. maj, sjeo je pred kamere "People-a" pa porazgovarao o svemu, ističući kako vjeruje da bi "danas i zasigurno bio drugi čovjek da ga sveštenik nije maltretirao kao malog".

Osim toga, dotakao se i svoje borbe s narkoticima, porodične tragedije, te "traumatične tajne koju je skrivao i više od 40 godina". Njegovu ispovijest u cjelosti će pomenuti mediji objaviti idućeg petka.

Braun (53) je odrastao u opasnom dijelu Bostona. U razgovoru s pomenutim medijima, prisjetio se kako su mu pripadnici policije izudaraili i uhapsili majku pošto se bila umiješala u hapšenje jednog komšije. Tada, prema njegovim tvrdnjama, "otišlo" mu je djetinjstvo i to ga je veoma zaboljelo.

"Socijalna služba me je preuzela na izvijesno vrijeme tada. Trebalo je da boravim s velikim vjernicima, ali nije bilo baš tako. To nije bilo lijepo mjesto za dijete. Sveštenik me je maltretirao, pokušao je da me dodirne, siluje. A ja sam bio veoma, veoma mlad dječak. Nisam znao šta je to, niti da postoje ikakve granice. Sve što sam znao bilo je da mi se to ne dopada. I nikad to nisam zaboravio", otvorio je dušu on, napominjući da ga je to i kasnije u životu mučilo.

Braun kaže da je to uticalo na njegove odluke.

"I to je na neki način uticalo na moje odluke, kad su u moj život došli narkotici. Droga, alkohol, sve to", dodao je Bobi, koji je uspio da porocima kaže "ne" prije dvije decenije.

Iako je isprva to odbijao, shvatio je da mu pričanje o tome u stvari pomaže.

