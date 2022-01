Branka Lazić: Rano je da Darko i Barbara dobiju bebu

Vijest da su se Darko Lazić i Barbara Bobak vjerili u domaćim medijima odjeknula je kao bomba, a Branke Lazić, majka pjevača prvi put je progovorila o tome.

U razgovoru je istakla da joj je najvažnije da njen sin bude srećan, ali i da misli da je još uvek rano za prinovu u porodici.

"Ako je Darko srećan i ja sam srećna. Iskreno mislim da je najzad došlo vreme da on bude istinski srećan, a ne da se uvek piše kako je on ovakav i onakav. Onda ispada da su uvek žene u pravu, a on nije. I ja sam žena, ali realna sam, večito se piše o njemu kao da je on neka babaroga, a ženski svet je dobar, one su fine", poručila je Branka i dodala:

"Mislim da je još uvek rano za još jedno unuče, ali ako se desi Bože moj, dece nikada nije dosta. Barbara i ja se lepo slažemo za sada, a i njeni roditelji su prihvatili Darka", rekla je pjevačeva majka.

Ranije su odnosi sa bivšom snajkom Anom Sević bili zategnuti, ali Lazićeva kaže da je sada sve u redu.

"Sada češće viđam Lorenu, to je nešto što me usrećuje. Što šta ružno se dogodilo prethodnih godina, a sada se nešto lepo dešava i meni. Eto, ona je sada u kući, tu je kod mene. Viđam i Alekseja, njega Marina češće dovodi. Ove nedelje je bio dva ili tri ", jasna je bila Lazićeva koja i dalje žali za pokojnim suprugom Milanom.

"Skinula sam crninu, prošlo je godinu dana od kada je Milan preminuo. Još uvek se baš i nismo oporavili, nije kao što je bilo, ali mislim da ta bol nikada neće ni proći. Taj bol, taj nedostatak... To je neka praznina koja će uvek ostati", kroz suze je rekla Branka.

(Kurir)