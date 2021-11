Brat Rade Manojlović otkrio zbog čega mu pjevačica nije pomogla

Nenad Manojlović, bio je takmičar Zvetda Granda, a tada se najviše spekulisalo o tome, kako njegova polusestra, Rada Manojlović, koja je jedna od najtraženijih pjevačica, ne želi da mu pomogne u karijeri.

Njih dvoje su uvijek isticali da su u korektnim odnosima, a sada je Nenad otkrio i zbog čega mu sestra baš i nije pomogla:

"Generalno ja ne smatram da je meni bila potrebna bilo kakva pomoć, mislim da imam dovoljno talenta od Boga da mogu da prođem i sam. Desilo se da ja jesam polubrat Rade Manojlović koja je tada već bila velika zvezda i to se dešavalo i drugima, Mariji Šerifović i svi su oni imali ogroman problem da izađu iz senke svojih roditelja, braće ili nekoga iz porodice ko je već napravio veliku karijeru, tako da to sa jedne strane može da bude i otežavajuća i olakšavajuća okolnost. Ja nikada nisam tražio da me neko gura kroz moju karijeru", rekao je Nenad u emisiji "Zvezde Granda Specijal" i dodao:

"Nije da nije bilo pokušaja, u početku sam ja više navaljivao, a ona je rekla: 'Čekaj da dođe pesma, ne možemo da snimimo bilo šta', posle toga je ona našla neku pesmu kad sam ja prošao u Zvezdama Granda, ali se meni uopšte nije svidela. Jako je teško napraviti pesmu za brata i sestru koja bi bila interesantna. Rada i ja smo po ocu brat i sestra i ja nisam odrastao sa Radom, mi jesmo brat i sestra, ali nažalost skoro ceo život nismo živeli zajedno", zaključio je on.

