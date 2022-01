Britni Spirs isprozivala rođenu sestru: "Čestitam, pala si na niske grane"

Britni Spirs gotovo svakodnevno proziva svoju porodicu na društvenim mrežama tvrdeći da su je svi oni zajedno godinama maltretirali i iskorišćavali.

Britni tvrdi kako njena mlađa sestra Džejmi Lin Spirs tokom trinaest godina nije uradila ništa da joj pomogne da se iščupa iz kandži svog oca, a još ju je i povrijedila brojnim izjavama koje je dala tokom promocije autobiografije "Things I should have said", prenosi IDJ.

Džejmi Lin je ispričala, između ostalog, kako se pop princeza zaključavala u sobu noseći nož sa sobom, a navodno nije bila pri sebi.

U jednom od svojih novih oglašavanja na društvenim mrežama, Britni Spirs ju je zbog toga nazvala "ološem".

"Znam da si dala sve od sebe, trudila se da živiš kako danas živiš, sve je to super. Ali… Ono što je tata uradio meni, to ni kriminalcima ne rade. Tako da to što si sjedila i ćutala je za mene nenormalno. Čini mi se da sam umjela na šoljicu kafe da čekam godinama, onaj što čeka smrtnu presudu odmah dobije kafu ako to poželi, sigurna sam", napisala je Britni Spirs na Instagramu.

Džejmi Liin je u svojoj knjizi od 240 strana spomenula stariju sestru čak 197 puta. Zapravo, ijcela njena autobiografija je o Britni Spirs. Pjevačica je na društvenim mrežama napisala da ne želi da se priča o njoj “samo da bi se promovisala knjiga moje mlađe sestre”

"Džejmi Lin, čestitam, djevojko. Pala si na niske grane. Blizu tebe, prije svega, s nožem nikad nisam bila, niti bi mi tako nešto ikad palo na pamet", rekla je Britni, demantujući tvrdnje Liin Spirs.

Britni je ranije izjavila da je njena mlađa sestra bila “saučesnik” u zločinu njihovih roditelja, te da su i njena majka i otac i mlađa sestra živjeli na njen račun tokom cijelog života.

“Ona nikada nije morala da radi, nikada nije imala nikakvih briga, oduvijek je živjela na mojoj grbači. Ja sam zarađivala novac za cijelu porodicu, a meni su davali džeparac i troškarili moje milione”, rekla je Britni prije nekoliko mjeseci.

Pjevačica je takođe napomenula da je posebno bila povrijeđena kada se Džejmi Liin, 2017. godine, pojavila na dodjeli nagrada radio Diznija kostimirana kao ona, pjevajući njene pjesme i navodno je “slaveći” na sceni.

“Taj performans iznenađenja, dok sam ja sjedila u publici, bio je šokantan. Bio je zmijski”, rekla je Britni Spirs.

Takođe, njena posljednja objava na Instagramu je mnoge užasnula. Britni se ponovo osvrnula na situacju sa majkom i sestrom, a za kraj je zaključila "da joj je izrazito žao što ih na vrijeme nije ošamarila posred lica”.

