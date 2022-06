Britni Spirs o braku koji je trajao 55 sati

​Džejson Aleksander bivši suprug Britni Spirs koji je upao na njeno vjenčanje s namjerom da ga upropasti i da prekine ceremoniju, bio je u braku s pjevačicom samo 55 sati.

Naime, Britni i Džejson odrasli su zajedno, bili su prijatelji ranih dvijehiljaditih kada je pjevačica doživjela svjetsku slavu.

Oni su odlučili 3. januara 2004. godine u Las Vegasu tokom jedne zabave da se vjenčaju u maloj bijeloj kapelici za vjenčanje, tada su imali 23 godine.

Nešto više nakon dva dana mladenci su potpisali poništenje braka i priznali da je to bila greška.

"Bilo je to totalno ludo. Samo smo se pogledali i rekli: 'Hajmo napraviti nešto skroz ludo', nakon čega je pao dogovor o braku", rekao je Džejson jednom prilikom i dodao da on nije bio srećan nakon poništenja braka jer je on bio zaljubljen u nju, a mislio je da je i ona zaljubljena u njega.

Džejson je tvrdio da ga je pjevačica pozvala u Las Vegas privatim avionom za Novu godinu kao i da su njena majka i njeni saradnici poludjeli "jer nije bilo predbračnog ugovora".

Britni je ipak izjavila da je bila "blesava i buntovna" te da "nije razmišljala o posljedicama svojih djela".

"Nakon partijanja baš i ne razmišljaš o tome što radiš", rekla je jednom prilikom pjevačica.

Podsjetimo, Britni Spirs i Šem Asgari vjenčali su se u četvrtak 09. maja, a njen bivši muž Džejson Aleksander pokušao je da upadne na njenu svadbu, a sve to prenosio preko Instagram lajva.

