Britni Spirs o traumama tokom 13 godina nadzora i starateljstva

Pjevačica Britni Spirs oslobađena je od starateljstva pod kojim je bila 13 godina, a sada je riješila da otkrije kroz šta je prolazila tokom tog perioda.

Britni je istakla se plašila dok je bila pod nadzorom i kontrolom, ali da je sve zadržavala i potisnula u sebi.

"Željela sam da budem fina i da ćutim, ali ono što su uradili mom srcu je neoprostivo", započela je Britni svoju priču i objasnila da je u tom periodu "vrištala iznutra" i da je "zadržala svu bol za sebe".

"Ljudi su mi govorili da razgovaram sa osobama koje su me povrijedile i da ću se na taj način izlečiti. Nikada to nisam uspjela da uradim. Odabrala sam lažno poricanje, jer nisam željela da izazovem sukob", rekla je pjevačica.

Spirs je potom navela da je tokom tih 13 godina tražila dozvolu da izvodi svoje nove pesme i remikse starih, ali su je svaki put odbili.

"Toliko izgubljenog vremena i pretpostavljam da je većini sada čudno zašto više ni ne radim svoju muziku. Ljudi nemaju pojma o groznim stvarima koje su meni lično učinjene i kroz šta sam prošla, plašim se ljudi i posla. Stvarno su me povrijedili. Kao i da radim stvari koje me plaše. Mi smo samo ljudi i nisam superžena, ali znam šta me čini srećnom i donosi radost i pokušavam da mislim o tim mjestima", rekla je ona.

Inače, advokati njenog oca, Džejmija Spirsa, zatražili da ona nastavi da plaća njegove pravne takse nakon što je starateljstvo konačno okončano. Džejmijevi advokati su tvrdili da je on "istupio" da je zaštiti od "oportunističkih i potpuno sebičnih stranaka".

(Telegraf)