Britni Spirs prozvala Kristinu Agileru, fanovi: "Stidi se"

Britni Spirs javno je prozvala Kristinu Agileru, jer nije htjela da komentariše rasplet njenog sudskog procesa koji je trajao 13 godina.

"Volim i obožavam sve koji su me podržali... Ali, odbiti govoriti kada znaš istinu jednako je laganju. 13 godina sam bila u korumpiranom i nasilnom sistemu, ali je ljudima to teška tema za razgovor? Ja sam ta koja je to prošla! Svi koji ste me podržali i o tome javno pričali, hvala vam... Da, ja sam važna!", napisala je Britni na svojoj Instagram priči.

Do ove njene reakcije došlo je nakon što su novinari, na crvenom tepihu uoči 22. dodjele latinskih Gremi nagrada, Kristinu Agileru pitali da li je i dalje u kontaktu sa Britni i šta misli o cijeloj situaciji.

Njin PR ju je sklonio od novinara i rekao da Kristina te noći neće odgovarati na takva pitanja, ali je pjevačica, dok je odlazila od kamera, prokomentarisala da je srećna zbog Britni.

No, Britni je reagovala kako je reagovala, a onda je, u nastavku Instagram objava, podijelila video zapis u kom Ledi Gaga komentariše njenu situaciju i podržava je, a naziva je i "vječnom inspiracijom".

Ipak, Britni je zaboravila da je Kristina u junu 2021. na Twitteru podijelila fotografiju iz detinjstva, a situaciju u kojoj se Spirsova nalazila nazvala je neprihvatljivom.

Britni je to smetnula s uma, ali nisu brojni Kristinini fanovi, koji su uzvratili i isprozivali Spirsovu.

"Volim te, Britni, ali što to pričaš? Kristina te javno podržala tokom suđenja. Nije prestala da piše sve dok nisi oslobođena", "Draga Britni, ako neko zaslužuje izvinjenje, to je Kristina Agilera!", "Britni su, očigledno, promakle neke informacije", "Duguješ joj izvinjenje, ovo je tako bezobrazno", "Stidi se", "Britni, izvini se", komentarisali su ljudi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Britni je od starateljstva koje je nad njom imao njen otac, konačno oslobođena 12. novembra 2021. godine.

Ovu odluku donijela je sutkinja Brenda Peni, u Los Anđelesu.

Britnin staratelj je skoro 14 godina bio njen otac, Džejmi Spirs, a na njegovo mjesto nedavno je došao Džon Zabel, računovođa kog su izabrali Britni i njen advokat, da privremeno nadzire njene finansije.

Britni je nedavno, u objavi na Instagramu, koju je ubrzo obrisala, napisala da je starateljstvo bila ideja njene majke Lin i poručila: "Znam tačno šta si uradila".

"Ono što ljudi ne znaju je da je mama ta koja je tati dala ideju. Nikada neću vratiti te godine, tajno mi je uništila život. Moj tata nije dovoljno pametan da smisli plan o starateljstvu, ali večeras ću se smijati znajući da je preda mnom novi život", poručila je pjevačica ranije, a u objavi tada je imenovala i svog bivšeg poslovnog menadžera Lua Tejlora, kao "pomagača u orkestriranju starateljstva".

(Telegraf.rs)