Britni Spirs uputila nove prijetnje porodici

​Pjevačica Britni Spirs (40) prošle godine nakon 13 godina starateljstva se napokon oslobodila kontrole svog oca, a od tada govori slobodno svoje mišljenje i prepričava iskustva koja je proživjela.

Ona na društvenim mrežama dijeli svoja osjećanja s gotovo 40 miliona fanova, a u postu koji je nedavno obrisala obrušila se na sve one koji su prouzrokvali da pati.

"U ovom je svijetu očito uredu zaključati svoju kćerku i natjerati je da radi sedam dana nedjeljno, po 10 sati dnevno bez ijednog slobodnog dana. Nisam imala pravo na privatnost, gledali su me kad sam se presvlačila, drogirali su me, nisam smjela da govorim. Morala sam stalno da budem dostupna doktorima, a ako nisam došla na vrijeme morala sam ostati duže", počela je Britni u svojoj izjavi.

"Nikad mi nisu rekli kada mogu da odem. Na spavanje sam morala u 21 sat svake večeri. Ovo sve mi se događalo puna četiri mjeseca tokom 13-godišnjeg starateljstva. Dala sam sve od sebe i radila, da bih na kraju bila odbačena. Svojoj porodici nisam značila ništa, bila sam im marioneta koja je morala neprestano da radi i glumi na pozornici da je sve u redu. Najgore od svega je činjenica što je to bilo prihvaćeno u javnosti, od publike koju sam najviše voljela", napisala je Britni.

Pjevačica smatra da nije u redu da su se ljudi koji su joj naudili izvukli bez kazne, a pratiocima je poručila da nisu sami ako se boje za svoj život:

"Mislim da je vrijeme da nakon 13 godina odem na odmor jer niko nikad ne bi trebao biti tretiran kao ja. Bila sam demoralizovana i posramljena. Niko ne bi trebao da proživi to što sam proživjela ja. Razlog zašto ovo govorim je taj što je okončanje starateljstva velika stvar, ali... To je to? Svi su se izvukli! U šoku sam, da su vam četiri mjeseca neprestano prijetili i vi biste bili uznemireni. Nisam gotova, želim pravdu i neću stati dok se nešto ne učini onima koji su mi naudili jer sam jako povrijeđena. Ovo je poruka svima koji se boje za svoj život. Niste sami", napisala je, prenosi Telegraf.