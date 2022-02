Brus Springstin otkrio koji filmovi su najviše uticali na njega

Brus Springstin je oduvijek isticao kako je njegovo stvaralaštvo povezano sa mnogim drugim umjetničkim formama osim muzike, prije svega sa filmom, koji je umnogome uticao na život i djelo ovog muzičara.

Kada su u pitanju narativne razlike između pisanja pjesama i filmova, Springstin ističe kako muzika mora da bude veoma efektna da bi u kratkom periodu vremena prenijela istu količinu emocija. Na primjer, jedna pjesma čuje se u filmu samo tri ili četiri minuta, a treba da prenese osjećanja i iskustva koja su prikazana u mnogo većem periodu vremena u toku filma.

Bez obzira na sve te razlike, on je puno inspiracije crpio iz flimova koji pripadaju najrazličitijim žanrovima. Neka od ostvarenja koja je isticao su "Thunder Road" iz 1958. i "The Grapes of Wrath" iz 1940. godine. Međutim, najviše uticaja na njega imao je pokret "Novi Holivud" i djela Martina Skorsezea i Frensisa Forda Kopole, tako da su mu omiljeni filmovi "Taxi Driver" i "The Godfather".

Kako ističe, ti filmovi su bili veoma važni u trenutku kada su se pojavili, i za ljude uopšte i za njega posebno, jer je to bilo vrijeme kada je stvarao svoja važna djela. Posebna inspiracija došla je od gledanja Skorsezeovog filma "Mean Streets", zbog kog je poželio da dokumentuje duh vremena u svojim pjesmama. Pored toga, inspirisali su ga i mnogi vesterni i noar filmovi, zahvaljujući kojima svoje pjesme posmatra kao neku vrstu "kratkih filmova".

