Danijela Martinović pjevala pjesmu koju je za nju napisao Grašo i zaplakala

Danijela Martinović nije mogla da izdrži, a da ne pusti suze dok je pjevala pjesmu 'Jednu za ljubav', koju je samo za nju 2015. napisao Petar Grašo, s kojim je bila u vezi dvadeset godina.

Pjevačica, koja godinama živi u Zagrebu, na Dan žena imala je koncert u zagrebačkom Lisinskom povodom 30 godina karijere. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a koncert su došli i Iva Todorić, Monika Kravić, Mirna Maras, Sandra Perković... Posebni gosti Danijele Martinović (50) bili su Vesna Pisarović i Marko Tolja.

"Prvi put u svom životu i karijeri doživjela sam trenutak u kojem ne poznajem riječi kojima bih opisala čaroliju koja se dogodila. Koncert sam nazvala 'Otvoreno srce' jer to je ono što sam željela prenijeti ljudima, ali nisam ni slutila da će pokrenuti takvu lavinu emocija. To nije bio koncert, to je - postao put. U nekoliko trenutaka tokom koncerta zastala sam kako bih upila energiju i bila svjedokom toga. Ljudi su dolazili na binu usred pjesme i grlili me dok sam pjevala. Neobično, čudesno, prekrasno! To je Otvoreno srce, samo ono nemoguće čini mogućim!", rekla je Danijela nakon koncerta.

Na stihove pjesme "Jednu za ljubav": "Dobro mi došli moji ljudi ovu večer, dobro došli svi, loše i dobre dane što u život stane, sve smo dijelili, a ja, a ja, ja suze krijem, i zadnji put s vama pijem, ma neka padaju niz moje lice, to su suze radosnice", Danijela nije mogla da ne zaplače i pusti suze.

"Ako odmah počnem plakati, otpašće mi trepavice", rekla je Danijela. Inače, tu joj je pjesmu prije sedam godina napisao tadašnji partner Petar Grašo (45), s kojim je prekinula prošle godine nakon gotovo 25 godina veze.

Zanimljivo je i da je na Danijelin koncert došao i Grašin kum na vjenčanju s Hanom Huljić (32), slovenski chef Tomaž Kavčič. Grašin kum Tomaž veliki je Danijelin prijatelj. I dok Danijela obilježava 30 godina karijere, Grašo se priprema na koncerte u zagrebačkoj i splitskoj Areni. Podrška mu je supruga Hana Huljić, s kojom iščekuje curicu, a Hana će se poroditi u Splitu, gdje i žive, u samom centru grada, u stanu koji je Grašo renovirao prije dvije godine. Inače, kako se šuška po splitskim kuloarima, Danijela nije ni bila u tom stanu nakon renoviranja.

Kad bi došla u Split iz Zagreba, navodno je spavala kod svojih. Danijela i Grašo prekinuli su prije godinu dana nakon 24 godine veze, prenosi Pink.