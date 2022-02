Dejvid Bekam otkrio da Viktorija već 25 godina jede istu hranu

Poznati fudbaler Dejvid Bekam je gostujući u podkastu "River Cafe Table 4" otkrio kako njegova supruga Viktorija Bekam već 25 godina jede istu hranu. Dizajnerka i članica grupe "Spice Girls" ima vitku liniju, a jedan od faktora što je tako je i njena ishrana.

Bekam je naveo da voli da eksperimentiše u kuhinji, dok se Viktorija drži "svog jelovnika", piše "The Sun".

"Postanem jako emotivan oko hrane i vina. Nažalost, oženjen sam nekim ko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuvano povrće", rekao je Bekam i dodao:

"Jedino kada je htjela da pojede nešto s mog tanjira je bilo kada je bila trudna sa našom kćerkom Harper i to je bilo nevjerovatno. To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sjećam se o kojoj se hrani radilo, ali znam da to nije jela otada", rekao je fudbaler, a prenosi 24sata.hr.

(Telegraf)