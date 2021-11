Demi Mur u vezi sa srpskom stilistkinjom

Slavna holivudska glumica nije zvanično potvrdila niti demantovala vezu s Mašom Mandžukom, a papraci su ih nebrojeno puta uhvatili zajedno.

Demi Mur poznata je po svom talentu i ljepoti, ali i po burnom ljubavnom životu. Bila je udata za rokera Fredija Mura 1981. godine i zajedno su bili do 1985.

Takođe, bila je u braku sa slavnim glumcem Brusom Vilisom od 1987. do 2000. i par zajedno ima tri kćerke Ramer, Skaut i Talulu.

Od 2003 do 2013. je bila u braku sa glumcem Eštonom Kučerom i podsjetimo, u javnost je procurila vijest da ju je Kučer varao i da ju je često nagovarao i na seks u troje.

Ipak, nakon tri braka, slavna glumica je pronašla svoju ljubavnu sreću. Navodno je njeno srce osvojila, četrdesetčetvorogodišnja stilistkinja rodom iz Srbije, Maša Mandžuka.

Portal Radar navodi da su Demi i Maša već nekoliko godina u vezi i da se navodno viđaju u tajnosti.

Čestitka koju je Maša uputila Demi za rođendan, djeluje kao da se više ne skrivaju svoju vezu:

"Srećan ti rođendan, prekrasni anđele! Zahvalna sam na devet godina koliko si u mom životu", napisala je Maša i dodala emojije srca, anđela i šarene duge.

Ovaj gest su komentarisali i korisnici Twittera.

did demi moore's gf of NINE YEARS just gently out them on insta last week?? pic.twitter.com/wIMsHbBqoZ