Detalji svadbe Ane Dabović

​Košarkašica Ana Dabović udala se za vaterpolistu Iliju Mustura, a nakon crkvenog vjenčanja, gala svadba upriličena je u jednom luksuznom restoranu na obali mora u Herceg Novom.

Mladina sestra Milica Dabović otkrila je za koliko su otkupili Anu.

"Ne treznim se, pošto nisam pila iako sam rekla da hoću. Mnogo sam ponosna na svoju sestru i na Iliju, on nam je zet. Sve je proteklo prelepo. Ja sam prvi put prisustvovala i jednom devojačkom. Tom kupovinom mlade sam bila oduševljena, oborili su me sa nogu kako je sve to proteklo. Crkva, slavlje, restoran i ljudi. Bilo je oko 12 košarkašica prisutno, dosta prijatelja i i rodbine. Saša Matić je pevao i puno mi je srce. Sada smo na plaži i odmaramo. Shvatila sam da nema ništa lepše od ljubavi", rekla je košarkašica.

Ana Dabović i njen suprug Ilija Mustur ispoštovali su neke od običaja među kojima je i kupovina mlade, a Milica Dabović je rekla da je Ana kupljena za dosta para.

"Nisam je ja prodavala, to je tajna. Moram ti priznati da nije bilo malo para. Mnogo Ana košta, a da sam ja u pitanju to bi sigurno bilo drugačije", rekla je košarkašica.

(Telegraf.rs)