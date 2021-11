Dječak sa Kinder čokolade rame uz rame sa Ledi Gagom u "House of Gucci"

Alesandro Eger, sin Srpkinje i Holanđanina, odrastao na relaciji Beograd - Milano - Monako, poslije niza uspjeha u modnom i filmskom biznisu, uspio je da zaigra uz Ledi Gagu i Al Paćina u filmskom hitu.

Čaroban osmjeh Alesandra Egera učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih lica na svijetu. I dok smo kupovali kinder čokolade sa kojih je savršeni dečak zurio u nas, nismo ni znali da to ustvari nije mali Švajcarac, već Beograđanin, koji je prve korake napravio na Banovom brdu. Alesandro je odrastao

Njegova majka Kris, intimus princa Filipa i žena od uticaja na evropskim dvorovima, otvorila mu je vrata svijeta, koji obični smrtnici viđaju samo u medijima. Elitne škole, kastinzi za reklame, prve uloge, to je bio prirodan niz za Alesandra.

Nakon što je snimio reklamu za "Kinder", počeo je da snima serije, "The Band" , "A doctor in the family" i "Shades of Truth", koje su u Italiji bile među najpopularnijma. Igrao je uz Lina Banfija, Kristofera Lambera, Milenu Vukotić, a u svijetu mode stekao je prijatelje, poput Donatele Versaće i Domenika Dolčea.

Ipak, u svijet mode je ušetao slučajno, kucajući nehajno na najveća vrata sa najskromnijim zahtjevima.

"Manekenstvom sam počeo da se bavim tek kada sam napunio 21 godinu. Nekoliko mjeseci nakon snimanja u Rimu gdje smo snimali seriju 'Medico in famiglia', vratio sam se u Milano i tražio posao. Ušao sam u Versaće i pitao sam da li im treba konobar, prodavac bilo šta, i to je čuo kasting direktor. Bilo je kao u filmovima, on je stajao iza mene i samo mi je rekao 'Dođi ti sa mnom', izmjerio me i sutradan sam već sjedio sa Donatelom Versaće. Tako je počelo sve, bilo je jako zanimljivo da sam onda riješio da malo ostavim glumu. Bilo je potrebno mnogo truda, mnogo treninga, dijeta i audicija. Ali od malih nogu, šta god da počnem, trudim se da osvojim zlato, i za to zlato sam se uvijek borio i mislim da mi je upravo to donijelo dobre rezultate. Najviše se cijeni trud, da ustaneš, da zoveš ljude, održavaš kontakte, agencije... Da pokažeš svima koliko to želiš", govorio je svojevremeno.

Do sada je učestvovao na više od 50 modnih revija, sarađivao je s renomiranim brendovima poput "Versaće", "Dolče Gabana", "Armani", "Monkler", "Zenja", "Trusardi", "Moskino", "Kelvin Klajn"

Ipak, iako ga ne odaje ni tipično italijansko ime, holandsko prezime i zapadnjački životni stil, sa kojim se stopio, Alesandro uvijek nostalgično pati za Beogradom. Ovako je to on opisivao:

"Nedostaje mi hrana, moji ljudi, zgrade, miris turske kafe u mom kraju, moj ujak, selo, parkić i klupe u njemu, pijaca, kafići, sve to", rekao je.

Nedavno je na italijanskoj radio stanici, govorio o svom angažmanu u filmu "House of Gucci": "Kao što se uvijek dešava u ovim slučajevima, poziv dolazi kada ga najmanje očekujete. Spavao sam popodne, a onda sam se probudio i pročitao mejl 'Ridli Skot bi te volio za ovu ulogu'. Insistirao sam da popričam direktno sa njim. Najviše što ga je fasciniralo je bilo to što sam mu pričao o svom porijeklu, Srbiji i Beogradu. Jako ga je zanimalo sve u vezi sa tim."

Uspio je da stvori bliske veze sa članovima ekipe.

"Upoznao sam Adama Drajvera, bio je sa mnom u sceni, postao mi je veoma blizak. Jedna stvar koja me je pogodila kod njega je to što ostaje u liku, ne želi da se zabavlja i viđa ljude kako ne bi izašao iz uloge", rekao je.

