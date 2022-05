Đorđe David otvoreno o Darku Laziću: Meni je tog dečka žao

Đorđe David, popularni roker i član žirija muzičkog takmičenja, "Zvezde Granda", predan je zdravom načinu života koji mu je usljed napornog posla neophodan.

"U ozbiljnom sam treningu, fizički sam spreman, tako da to moram da pratim to i zdravom ishranom, ali pekara ne, nikako. Ali da je jogurt alkohol, ja bih bio alkoholičar", istakao je Đorđe David za Blic.

Đorđe je, kako kaže, shvatio ko zapravo čini ljubitelje rok muzike dok je boravio u Americi:

"To su ljudi koji su najbolje obučeni, najobrazovaniji, koji su u trendu i sa frizurom, garderobom, ali muzikom. Sve ostalo što se piše o rokerima je klasičan marketing."

Pjevač je prokomentarisao i aktuelan slučaj Darka Lazića koji je bez dozvole nedavno vozio velikom i nedozvoljenom brzinom što se ne dešava prvi put:

"Meni je tog dečka sada žao. Čini mi se da je na putu bez povratka i to je tužno, sve to, jer da imam njegov glas ja bih imao pet solitera u Beogradu na vodi. Greota od Boga, taj čovek ima mnogo moćan vokal, ali ni glas nije drvo, to je nešto što se troši", rekao je on i dodao:

"Ja svakom policajcu stanem, svaku svoju kaznu platim. Imam sad da platim orgomnu kaznu za parkiranje iz 2007. godina, sad mi stigla na naplatu, zajedno s kamatom i da se ne bih tužio i razvlačio sa sudovima, platiću 80.000 dinara. Svako ko je javna ličnost mora da bude svestan da je njegova odgovornost ogromna, šta god da je u pitanju treba da se vodi računa o pnašanju u javnosti", kaže popularni roker za Blic.