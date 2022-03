Dragana Mićalović u nesvakidašnjem izdanju

​Dragana Mićalović je rođena sestra Slobode Mićalović, a važi za jednu od najljepših domaćih glumica.

Iako je Dragana dugi niz godina prisutna u javnosti, malo ko zna kako glumica izgleda bez šminke jer je uglavnom viđamo sređenu.

Glumica je aktivna na društvenim mrežama, a na svom Instagram profilu objavila fotke na kojima je pozirala bez trunke šminke, te dokazala da se ne libi da pokaže kako zaista izgleda, pa je svoje pratioce počastila prirodnim izdanjem.

Ona je jednom otvorila dušu i priznala da je noćima plakala zato što su ljudi govorili da je uspjela u svijetu glume zahvaljujući sestri Slobodi.

"Razmišljala sam često kako će se svaki moj neuseh pripisati njima. Nisam više želela da budem naturčik i 'ona tamo što je došla preko sestre'. Samo moja mama zna koliko sam noći zbog toga proplakala. Zato sam upisala glumu sa 28 godina", rekla je Dragana, pa nastavila:

"Do tada sam sve radila po osećaju, ali glumac mora da zna šta radi, da zna analizu lika, dela... Meni to sve danas mnogo pomaže. Potpuno sam podetinjila na studijama", priznala je Dragana u jednoj emisiji.

Dragana je otkrila i da su je u djetinjstvu čuvale sestre Sloboda i Mira.

"Kao najmlađa od nas tri, ja sam bila mezimiče, ali nisam bila razmažena. Velika je razlika između nas, sestre su od mene starije deset i 12 godina, a kada te roditelji dobiju u kasnijem periodu života, prepuste te sebi. Mama je rano počela da radi nakon što me je rodila, jer sam imala njih dve koje su me čuvale. Kada su one otišle da studiraju u Beograd ja sam imala sedam godina. I sve sam sama u kući radila. Vaspitavane smo kao i moja majka, a to je da od onog trenutka kada sam možeš neke stvari da uradiš u kući, da pomogneš porodici, ti to i treba da uradiš. Nisam kuvala, ali za sobom sam znala da operem, spremim, sebi napravim doručak. U smislu ljubavi koju sam dobijala me jesu razmazili. Kada su sestre otišle na studije, ja sam bila kao jedinica", rekla je lijepa glumica, prenosi Pink.