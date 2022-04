Društvene mreže gore zbog snimka susreta Ledi Gage i Kejtlin Džener

Društvenim mrežama se širi snimak susreta pjevačice Ledi Gage i Kejtlin Džener na dodjeli nagrade fondacije Eltona Džona, a zbog kojih mnogi komentarišu da se njih dvije zaista ne podnose.

Kamere su snimile trenutak kada se Kejtlin približila pjevačici i pitala je zašto je više ne viđa u lokalnom kafiću u Los Anđelesu.

Gaga je na to samo kratko i zamuckujući rekla da je promijenila barista i okrenula glavu, nakon čega je Kejtlin samo zamahnula rukom.

"Drago mi je što sam te vidjela", dobacila je Kejtlin pjevačici dok je odlazila, a Gaga je kratko odgovorila: "Takođe"

Tviteraši su ubrzo počeli da zbijaju šale na račun Kejtlin Džener.

"Mislim da je najjača stvar bila saznanje da je Lejdi Gaga promijenila kafić u koji ide u Malibuu jer je stalno nailazila na Kejtlin Džener", "Ledi Gaga je zaista prestala da ide u određeni Starbaks kako bi izbjegla Kejtlin", "Ledi Gaga definitivno mrzi Kejtlin Džener", samo su neki od komentara.

Couldn’t make out what what Caitlyn Jenner was saying to #LadyGaga here at #EltonJohn’s #AcademyAwards viewing partying, but Gaga seemed rather formal with her. pic.twitter.com/q4vvppVJbL