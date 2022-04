Džastin Biber mora na sud

Pjevač Džastin Biber i pop duo "Dan + Shay" tuženi su zbog navodne krađe njihovog hit singla "10,000 Hours".

Kako se navodi, dio singla ukraden je iz pjesme "The First Time Baby Is A Holiday", koja je napisana davne 1973. godine, ali objavljen tek 2014. godine.

Stručnjaci su, navodno, pronašli sličnost u čak 47 notnih sekvenci, piše u tužbi. Tvrde da "bez pjesme tužioca", Biberova pjesma ne bi ni postojala. Analiza stručnjaka navodno spominje kopiranje u "refrenu, stihu i prelazu".

"Moj klijent namjerava da istera pravdu u ovom slučaju i uzbuđen je što će imati svoj dan na sudu", istakao je Tre Lauel, koji zastupa tužioca, International Manufacturing Concepts, Inc.

Čovjek koji ih je tužio navodno traži zabranu koja bi zaustavila buduću distribuciju pjesme, novčanu isplatu i da se službeno navede ko je autor te pesme.

(b92)