Džastin Timberlejk izveo toliko neugodan i smiješan ples

Poznata američka zvijezda, Džastin Timberlejk (41) prošle sedmice je nastupio na festivalu "Somethin in the Water" u saveznoj državi Vašington. Nastupio je kao gost Farela Vilijamsa (49).

Timberlejk je u jednom dijelu nastupa izveo smiješan i pomalo neugodan ples koji je momentalno postao viralan. Kasnije se na društvenim mrežama na duhoviti način ispričao zbog takvog plesa.

"Htio bih vam se izviniti iz dva razloga", započeo je pjevač ispriku u videu, pokazujući na svoje noge odnosno cipele.

"Sa svakom sam od njih obavio dugi razgovor, i to jedan na jedan. Rekao sam im: 'Da mi nikad ovo više niste napravile'", završio je Džastin i obećao fanovima da će se iskupiti za to.

Da dokaže da može primiti šalu na svoj račun, Timberlejk je na svojem Instagram Storyju podijelio TikTok videe na kojima se ismijava njegov komični nastup.

DC! BEAT YOUR FEET! Did Justin Timberlake get off at @sitw ? @jtimberlake pic.twitter.com/cSS6YhTt33