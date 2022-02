Džej Lo nikad izazovnija

​Dženifer Lopez aktivno radi na promociji svog novog filma "Marry Me", ali je svakako već mjesecima u žiži javnosti zbog obnovljene romanse sa Ben Aflekom.

Zato nije ni čudo što krasi naslovnicu martovskog izdanja kultnog magazina "Rolling Stone", a na fotografijama latino diva izgleda nevjerovatno seksi i čini nam se - bolje nego ikada!

Džej Lo je pozirala u crnom Balmain kombinezonu iz kolekcije za proljeće 2022. godine, a čitavo izdanje jeste jednostavno, ali je ultrazavodljivo i baš u stilu slavne 52-godišnjakinje - smjelo i pomalo bezobrazno.

Kombinezon krasi ogroman dekolte, koji seže i ispod pupka, naglasivši tako nage grudi lijepe pjevačice, a kao da to nije provokativno samo po sebi, ova kreacija izrezana je i sa strane, otkrivši malo gole kože i u predjelu struka.

Lopezova je pozirala i u senzualnom Herve Leger bodiju u boji kože koji je akcentovao njenu isklesanu figuru i sjajno oblikovane noge, a Džej Lo je još jednom dokazala da stari kao vino i da iz godine u godinu izgleda sve bolje.

U intervjuu za magazin Džej Lo se prisjetila perioda sa početka 2000-ih, kada je prvi put bila sa sadašnjim partnerom, holivudskim glumcem Ben Aflekom.

Ona je istakla da su se tada suočavali sa oštrim kritikama javnosti, pa čak i rasističkim komentarima. Tvrdi da ih je ignorisala sve do momenta kada je to postalo nemoguće.

"Bilo je brutalno. Brutalno. To je jedna od onih stvari koje zakopate veoma duboko u sebi da biste uopšte mogli da nastavite dalje i da se bavite svojim poslom", akcentovala je.

"Smiješno je jer smo Ben i ja bili zajedno i bili smo toliko zaljubljeni. Bio je to jedan od najsrećnijih perioda u mom životu. Ali s druge strane, tu je bilo i to što smo bili toliko kritikovani i to je uništilo naš odnos prvo iznutra, pa onda spolja, jer smo jednostavno bili premladi da bismo u tom momentu shvatili šta su zaista najvažnije stvari u životu", dodala je Dženifer.

Glumica se dotakla i toga zašto ona i Ben sada nemaju problema i njihova veza ide glatko: "Neću mnogo pričati o tome. Oboje smo odrasli. Isti smo, a različiti. I to je ono što je lijepo. Imati drugu priliku za pravu ljubav... da. Kao što sam rekla, naučili smo mnogo. Znamo šta je stvarno, a šta nije. Dakle, jednostavno je - igra se promijenila. Opet, pokuštavam da ne kažem previše".

Slavna ljepotica dodala je i da ne vidi da će ponovo raskinuti: "Mislim da se ne bismo uopšte ponovo spojili da smo mislili da to ide u tom smjeru. Osjećamo da je ono što smo ponovo pronašli mnogo važnije, i znamo kako to da štitimo i kako živimo svoje živote, šta da dijelimo, a šta ne. Ono što sada imamo je balans, korist iskustva i mudrost koju smo stekli s godinama", prenosi Pink.