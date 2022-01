Džejson Mamoa nakon razvoda živi u kamperu kod prijatelja u dvorištu

Američki glumac Džejson Momoa (42) navodno se, nakon razvoda od dugogodišnje supruge Lise Bonet (54), preselio u dvorište prijatelja i sada živi u parkiranom kamperu.

Naime, poznati glumački par nedavno je na društvenim mrežama obavijestio obožavatelje da je njihovom braku došao kraj.

Izgleda da Džejson i Lisa nisu mogli da nastave sa zajedničkim životom, jer su paparaci "uhvatili"glumca kako izlazi iz "FORD RV" kampera od 750.000 dolara, koji mu je nakon razvoda, po svemu sudeći, postao novi dom.

Momou su prethodnog dana snimili i ispred prodavnice, na ruci nije nosio burmu, a zbog promjene njegovog imidža mnogi su komentarisali da glumac pati zbog razvoda, te da se zapustio.

Još nije poznato da li se glumac zvanično preselio iz svog doma u Kaliforniji, u kom je dugi niz godina proveo sa suprugom Lisom i njihovo dvoje djece.

"Džejson često ostane da prespava u kamperu. To mu je draže nego hotel, jer mu je blizu plaža. On baš i nije tip koji unajmljuje privatne avione i odsjeda u luksuznim odmaralištima", rekao je izvor blizak glumcu za The Sun.

(Telegraf.rs)