Dženifer Lopez progovorila o napadima panike: Mislila sam da gubim razum

Glumica i pjevačica Dženifer Lopez je otvorila dušu, pa progovorila o napadima panike koji su je mučili u dvadesetima - zbog premora.

Naime, u tom periodu pevačica je navikla sebe da funkcioniše na oko par sati sna, prije svega, a tek kasnije je shvatila da joj to samo pravi veću štetu.

U okviru "On the JLo newsletter-a" istakla je koliko je san važan, a da je ona to naučila na teži način.

"Spavala sam između tri i pet sati, pa na setovima provodila dane, u studiju... Vikendom sam snimala spotove. Mislila sam da sam nepobjediva. Sve dok me jednog dana, dok još nisam izašla iz svoje prikolice gdje bih se spremala, nije stigao sav taj stres", napisala je Dženifer, a zatim nastavila:

"Planirala sam dan i u sekundi... Nisam više mogla ni da se pomjerim. Kao da sam se zamrzla tako u mjestu, pa sam se uplašila, počelo je da mi se muti pred očima. Kasnije sam saznala da je to klasični napad panike zbog iscrpljenosti, ali tada, nisam imala pojma šta je to."

Kada je specijalista rešio da malo bolje sagleda to kako ona živi, morala je umnogome da mijenja "sistem".

"Moj čovjek iz obezbjeđenja je došao na set, podigao me i odvezao kod ljekara, eto. U putu sam se malo opustila pa sam makar mogla da govorim... Prepala sam se i da ludim. to sam pitala ljekara, da li ja to gubim razum sada, a on je odgovorio odrično. Poručio mi je najprije samo da spavam", objasnila je, pa dodala:

"Trebalo je da spavam između sedam i devet sati dnevno, da izbacim kofein i, za početak, to će biti dovoljno. Tako je i bilo. Shvatila sam zatim i da nikako nisam smela da ignorišem sopstveni osećaj, potrebe. Njega je pola zdravlja, kako duše tako i tijela. Tada sam presekla i nikad više nisam skrenula s dobrog puta, striktno se svega pridržavam. To mi je sada i životni stil", zaključila je ona, koja gotovo da više i ne zna drugačije, prenosi "People".

(Telegraf)