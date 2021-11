Dženifer Lorens otkrila prljavu tajnu Leonarda Dikaprija

Dženifer Lorens dala je veliki intervju za Vanity Fair u kom je otkrila da je Leonardo Dikaprio bolje plaćen od nje za isti film, ali je i opisala kako je jednom prilikom umalo poginula.

Glumica je otkrila da je njen kolega iz filma Don’t look up, Leonardo Dikaprio, zaradio pet miliona dolara više od njene plate od 25 miliona dolara.

U intervjuu za Vanity Fair, Dženifer je otkrila da se borila da se njeno ime pojavi na prvom mjestu u špici za film, objašnjavajući da je "bila broj jedan na kastingu" i da je željela da se to odrazi u njenoj plati.

Međutim, iako je uspijela da obezbjedi prvo mjesto u špici, kasnije je saznala da je Leo dobio veću platu. Oskarovka je primjetila da je i dalje "izuzetno neprijatno raspitivati se o jednakim platama".

Godine 2014. hakeri su objavili njene gole fotografije – kaže da je bilo dehumanizirajuće.

"Svako može da ode da pogleda moje golo tijelo bez mog pristanka, u bilo koje doba dana. Neko ih je u Francuskoj upravo objavio. Moja trauma će trajati zauvijek", rekla je.

Osuđeni producent Harvi Vajnstin je često blatio njeno ime.

"Harvijeve žrtve su bile žene koje su vjerovale da će im on pomoći. Srećom, u vrijeme kada sam srela na Harvija u svojoj karijeri, trebalo je da osvojim Oskara. Snimila sam Igre gladi. Tako da sam izbjegala tu konkretnu situaciju. Naravno, ja sam žena u profesionalnom svijetu. Dakle, nije da sam čitavu svoju karijeru prošla sa muškarcima koji su pristojni. Ali, da, to je savršen primjer, gdje me je brzo dobijanje moći spasilo", otkrila je.

Prisjetila se svog jezivog iskustva kada je letjela iz svog rodnog grada Luisvila privatnim avionom u ljeto 2017. Ispričala je kako je pritisak u kabini opao i otkrila je da je jedan od dva motora aviona otkazao tokom leta.

Dženifer je mislila da će tada umrijeti.

"Moj skelet je bio sve što je ostalo u sjedištu. Svi smo mislili da ćemo da umremo. Počela sam da ostavljam male mentalne govorne poruke svojoj porodici".

Na pitanje zašto se izvinila, objasnila je da se osjećala krivom jer je i njen pas bio sa njom. Ipak, uspješno su sletjeli.

"Pomislila sam: ‘O, moj Bože, možda ćemo preživeti ovo? Biću žrtva puna opekotina, ovo će biti bolno, ali možda ćemo preživjeti. Molim te Isuse, dozvoli mi da zadržim svoju kosu. Umotaj me u svoje ruke koje vole kosu. Molim te, ne daj da oćelavim", podjelila je svoje misli.

Na pitanje šta joj se dopada u braku, Lorens otkriva da obožava da ide u market sa suprugom Kukom Marunijem, koji se bavi prodajom umjetničkih dela.

"Ne znam zašto, ali to me ispunjava s puno radosti. Mislim možda zato što je to skoro pa metafora za brak. U redu, imamo listu. To su stvari koje su nam potrebne. Hajde da radimo zajedno i obavimo to".

