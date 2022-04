Džon Travolta podržao Brusa Vilisa

Džon Travolta je uputio riječi podrške kolegi i prijatelji Brusu Vilisu nakon što je objavljeno da pati od afazije.

"Brus i ja smo postali dobri prijatelji na snimanjima naša dva hit filma - 'Pulp Fiction' i 'Look Who's Talking'. Godinama kasnije mi je rekao: 'Džone, želim da znaš da kada ti se dogodi nešto dobro, osjećam kao da se i meni isto to dešava.' Eto koliko je on velikodušan. Volim te, Bruse", napisao je Travolta uz njihove zajedničke fotografije.

Poslednji film koji su njih dvojica zajedno snimili je "Paradise City". Na njemu su radili u maju prošle godine, izvještavaju strani mediji.

"Brus je bio veoma uzbuđen što će ponovo raditi s Džonom. Za njega je to predstavljalo povratak u dobra, stara vremena. Pobrinuli smo se da mu olakšamo i da sve prođe u najboljem redu", rekao je reditelj Čak Rasel.

Inače, veliki broj poznatih ličnosti se oglasio nakon što je objavljeno da boluje, a među njima su Silvester Stalone i Sara Polson.

"Odavno se znamo. Molim se za tebe i tvoju divnu porodicu", poručio je Stalone.

"On je sjajan glumački partner. Želim mu sve najbolje", kazala je Polson.

