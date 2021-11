Džordž Kluni iskreno o roditeljstvu: Nadao se sinu, ali ne i djevojčici

Američki glumac Džordž Kluni nedavno je gostovao u podkastu Marka Marona, pod nazivom "WTF with Marc Maron", gdje se prisjetio trenutka kada su on i supruga Amal saznali da čekaju blizance.

"Da razjasnimo neke stvari, ja nisam htio da se ženim, a kamoli da imam djecu. A onda je ta nevjerovatna osoba ušla u moj život i ja sam izgubio glavu zbog nje. Znao sam od prvog momenta da će sve da bude drugačije", započeo je priču Kluni i dodao:

"Nisam ni sanjao da ću da imam blizance. To je bio trenutak za pamćenje. Bili smo kod doktora i on je ispred sebe stavio sliku sa ultrazvuka i rekao: 'Divno, ovde je jedan dečak', i ja sam se oduševio što ću da dobijem sina. A onda je rekao, 'tu je i devojčica'. Tada sam samo pomislio - 'S**nje!' Sestra od Amal ima blizance i bio sam zapanjen. Jedva sam bio spreman za jedno djete, ali danas ne žalim. Zahvaljujem Bogu što smo imali jedni druge tokom ove pandemije".

Glumac se prisjetio i trenutka kada su njegova supruga Amal i on počeli da razmišljaju o stvaranju porodice.

"Bili smo nekih godinu dana u braku i sjećam se da smo jedno veče bili kod prijatelja koji su imali djecu, jako glasnu decu. Amal i ja smo otišli u šetnju i počeli smo da razgovaramo. Oboje smo jedno drugom priznali da smo srećni i da se volimo. A onda je ona dodala da bi svoju sreću i ljubav trebalo da podijelimo sa još nekim", otkrio je Kluni i rekao da je o tome razmišljao svega jedan minut.

"Tada sam samo rekao: 'Ako si za, možemo da pokušamo'. Moram da priznam da je cijela situacija bila emotivna, jer sam bio uvjeren da nikad neću imati djecu i već sam se pomirio sa tom odlukom".

Holivudski zavodnik bio je poprilično pričljiv i o svojoj djeci, ali i o njihovoj naravi.

"Već imaju svoj stav, jako su zabavni i stalno se šale", rekao je Kluni, a potom otkrio šta četvorogodišnji Aleksandar radi svako jutro.

"Svako jutro, tačno u osam sati, Aleksandar kuca na vrata. Ja pitam - ko je, a on kaže: 'To sam ja, Aleksandar Kluni'. Potom otvorim vrata, kako bi što brže utrčao u moju sobu dok se smije. Njih dvoje me zaiste čine srećnim", zaključuje Kluni za podkast.

