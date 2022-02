Edita Aradinović priznala da je imala crne misli

Pjevačica Edita Aradinović nedavno je progovorila o teškom periodu i tom prilikom priznala da je u tom periodu pomišljala na najgore.

"Ja sam imala više puta takve misli u svojoj glavi, žao mi je što sam to imala i što je porodica prolazila kroz to, nije bilo blizu toga, ali znam kakav je osećaj kada misliš da te niko ne prihvata, kada si diskriminisan, ali to je samo u glavi tog nekog ko pati, ko ima problem, što se tiče vršnjačkog nasilja stvarno nisam deo toga, ja znam kako bih vaspitavala svoje dete... ", rekla je Edita u "Ekskluzivno".

Kaže da je prolazila kroz period psihičke torture.

"To je bilo nedavno, tako sam osećala da ja to neću podneti, užasno je što ja to pričam, ali ja to nikada ne bih uradila, svačiji život vredi", istakla je Aradinovićeva.

Podsjetimo, Aradinovićeva je ranije govorila o tome da posjećuje psihijatra.

Aradinovićeva je ranije govorila o tome da se borila sa depresijom, a sada ističe da ima i plus i minus faze.

"Odlično sam! Depresija kao takva ne, ali minus faze i neki loši dani postoje naravno! Da bi pobedio u subotu, mora da bude loše u sredu! Čista glava, čisto srce! A negde te i godine izvešte!" rekla je Edita, prenosi Telegraf.