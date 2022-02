Ela Dvornik o majčinstvu, poslu i braku s Čarlsom

Skoro smo je poznavali kao malu buntovnicu iz šoa "Dvornikovi", no danas je Ela Dvornik-Pirs (31) poslovna žena i jedna je od hrvatskih najpoznatijih blogerki i influenserki. Sve detalje njenog privatnog i poslovnog života podijelila je u intervju za Story.

Za početak se osvrnula na svoj posao kao influenserke i otkrila kako je raditi taj posao. Kaže da da joj multitasking stvara ogroman stres jer se ne može fokusirati i predati nečemu sto posto, ali je ipak priznala da je naučila odvojiti taj stres kada se vratila fotograsiranju.

Prisjetila se mlađih dana i kako joj je dugo trebalo da prihvati samu sebe.

"Kad si jako mlad, onda ti je to dosta naporno. Samo želiš da te prihvate i da imaš osjećaj pripadanja. Mnogi nikad ne dosegnu svoj puni potencijal baš zato što se trude uklopiti. Dugo mi je trebalo dok sam shvatila da je to čisto ugnjetavanje", ispričala je Ela i poručila svima da budu iskreni sami sa sobom i da budu onakvi kakvi već jesu.

Osim što ima uspješnu karijeru, Ela trenutno živi u Istri sa suprugom Čarslom Pirsom (44) s kojim ima dvije kćerkice Bejli (4) i Lumi Vren (1). Baš kao što je ona odrastala, i njezine kćerkice stasaju pred očima javnosti. Rekla je da dosta čita i sluša o odgoju djece ali da ih ne želi ograničavat ni nametati vlastite ideale jer je sigurna da će one same pronaći svoj put.

Za kraj Ela je prokomentarisala svoj privatni i poslovni život sa Čarlsom te rekla nešto o glasinama koje kruže vezi njihovog braka.

"Njemu je sve ovo još nekako nerealno i neshvatljivo, pogotovo jer se moj posao mijenja iz dana u dan, a on je dosta organizirana osoba i voli znati sve unaprijed, imati plan za sve. Naravno da me podržava, nije da ima drugog izbora. Da me ne podržava, vjerojatno ne bismo bili zajedno", izjavila je Ela koja je zatim prokomentarisala tračeve.

"Kada poznata osoba uđe u novu vezu, svi prvo pogledaju ženu i pitaju se što ona ima od toga, ljubav im je kao zadnja opcija. Prvo se gledaju novčanici, pa korist, pa sve ostalo. Mislim da to dosta govori o nesigurnostima koje su nam ugrađene od rođenja. Kao muškarac koji je stariji i ima mlađu ženu, sigurno je bogat i žena je s njim samo zbog novca", rekla je Ela

