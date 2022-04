Ela Dvornik pozirala u krevetu u gaćicama i štiklama

Influenserka Ela Dvornik nasmijala je pratioce na društvenim mrežama kompilacijom fotografija. Naime, pokazala im je u kakvom izdanju radi, te kako to njezin suprug Čarls zamišlja.

Na prvoj fotografiji Ela je pozirala na krevetu tipkajući na laptopu, u zelenom bodiju s tangicama i štiklama u istoj boji. Na drugoj je bila u ležernom izdanju, u trenirci s kosom svezanom u punđu.

"Kad kažem mužu da 'radim': kako on misli da to izgleda vs. kako to zaista izgleda", napisala je u opisu objave.

Ubrzo je na fotografiji skupila više od 20 hiljada lajkova, a pratioci su joj u komentarima dali do znanja koliko ih je nasmijala.

"Legendo", "Zakon si", "Ostani to što jesi" i "Svi muški bi voljeli da tako radimo", pisali su joj.

(24sata)